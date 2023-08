Megszabadult a bokáján lévő nyomkövetőtől Herczeg Zoltán

Szélsőséges politikai szerep

Herczeg Zoltánról tudni kell, hogy Márki-Zay Péter volt ellenzéki miniszterelnök-jelölt szövetségese, önkormányzati képviselőjelölt is volt Szerencsen. Az O1G pólókat is áruló Herczeg Zoltán segédkezett a Mindenki Magyarországa Mozgalom zászlóbontó eseményén, továbbá Hadházy Ákosnak adott öltözködési tanácsokat. A divatgururól az is tudható, hogy két éve a hódmezővásárhelyi balliberális polgármester egyik fő támogatója, a borsodi időközi választáson elszenvedett kudarc után a vidéki embereket hibáztatta egészen közönséges stílusban. Szerinte a vidéki emberek többsége annyira tájékozatlan, igénytelen és korlátolt – ha tetszik: hülye vagy funkcionális analfabéta –, hogy a balliberális manna helyett arra vágyik, Orbán Viktor „sz…rjon” a szájába, s gőzük sincs arról, hogy az »ürülék« helyett mást is fogyaszthatnának. Mert ezek szerint beérik a fekáliával, ugyanis lövésük sincs a nagy magyar valóságról” – szögezte le Herczeg Zoltán, aki olyan kijelentéseket is tett már, hogy „szégyelli, hogy magyar”.