Szombattól országos érvényű lesz a tűzgyújtási tilalom

Az egész országot érintő kánikula miatt augusztus 26-tól az ország teljes területén tűzgyújtási tilalmat rendel el a hatóság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pénteken.

A tűzgyújtási tilalom alatt tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok kétszáz méteres körzetében,

ideértve az interaktív tűzgyújtási tilalom térképen jelölt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, továbbá a parlag- és gazégetést is.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a legnagyobb, harmadfokú hőségriasztást rendelte el péntektől az országos tisztifőorvos. Szombaton és vasárnap a legmelegebb órákban akár 32-38 Celsius-fok is lehet. A Nébih javasolja, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, elektromos, esetleg gáz grillt használjanak.