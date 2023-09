Kiderült, mi történik a rabbal, aki meg akarta erőszakolni az őrmestert a Csillag börtönben

A kérdésre, hogy próbáltak-e már megerőszakolni a büntetés-végrehajtásban dolgozó munkatársat, azt felelték,

hasonlóra még nem volt példa a hazai börtönökben.

Hozzáfűzték, bár valós fenyegetettséget jelent a fogvatartottak által elkövetett hivatalos személy elleni erőszak a bv-szervezetben, de az utóbbi évek fejlesztéseinek, jogszabály-módosításainak köszönhetően az ilyen események száma nagyjából a felére csökkent.

Míg 2017-ben országosan hatvan eset történt, addig tavaly már csak 35 ilyen eset volt.

Legutóbb 2017-ben követtek el fogvatartottak komolyabb támadást a felügyelők ellen. Ekkor a Fővárosi Bv. Intézetben két elítélt vezetett áramot a zárkaajtóba, hogy életveszélyes sérülést okozzanak a szolgálatban lévő felügyelőnek.

Beszámoltak arról is, hogy jelenleg 233 nő teljesít szolgálatot a Szegedi Fegyház és Börtön személyi állományában, és tájékoztattak a hasonló esetekben alkalmazott protokollról: „Az esetleges sérülések egészségügyi ellátása mellett biztosított a személyi állomány tagjának pszichológiai támogatása is, amelyet az intézet pszichológusa biztosít.” Amennyiben indokolt, lehetőség van a szolgálat alóli mentesítésre vagy a betegszabadság elrendelésére is – fűzték hozzá.

Írnak arról is, hogy a továbbiakban mire számíthat a fogvatartott. „Általánosságban elmondható, hogy minden bekövetkezett rendkívüli eseményt követően az érintett fogvatartottra vonatkozó általános és speciális szabályok soron kívül felülvizsgálatra kerülnek” – fogalmaztak és megjegyezték, hogy

a fogvatartott ellen feljelentést is tett a Szegedi Fegyház és Börtön parancsnoka, az ügyben a rendőrség büntetőeljárást folytat.

