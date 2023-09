Majd négyezer gyermek nyarát tehették szebbé a reformátusok

Iskolatáskákkal, tanszerekkel, valamint nyári táborokkal is segítette az elmúlt hónapokban a Magyar Református Szeretetszolgálat a nehéz helyzetben élő gyermekeket Kárpátmedence-szerte – erről lapunknak megküldött közleményben tájékoztatták. E szerint a tárgyi adományok hazánkon kívül Kárpátaljára, Erdélybe és Horvátországba is eljutottak, a napközis és ottalvós táborok során pedig több mint kétezer gyermek lett élményekkel gazdagabb, köztük hazai és határon túli magyar, illetve háború elől elmenekült fiatalok.

Nagyon sok adományt gyűjtöttek össze a reformátusok Fotó: Magyar Református Szeretetszolgálat

Idén is szerveztek gyűjtést a reformátusok

Rámutattak arra, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat az elmúlt évekhez hasonlóan idén is meghirdette „Radírozzuk ki a különbségeket” címmel nyári tanszergyűjtő akcióját. Idei célkitűzésként azt határozta meg az alapítvány, hogy legalább – az MRSZ adományvonalának hívószámára utalva – 1358 nehéz helyzetben élő gyermeket segíthessen iskolatáskával, valamint a szükséges tanszerekkel.

A tárgyi adománygyűjtéshez magánszemélyek, cégek és gyülekezetek egyaránt csatlakoztak, de augusztus első hétvégéjén országszerte áruházi gyűjtőpontokon is lehetett találkozni a szeretetszolgálat munkatársaival

– hangsúlyozták. Hozzátették: szeptember első napjaiban lezárultak az adományosztások, és az eredeti célt is felülmúlva összesen 1652 diákot tudott támogatni a keresztyén karitatív szervezet. Az adományokkal nemcsak Magyarországon nyújtottak segítséget a családoknak, Kárpátalján 130, míg Erdélyben és Horvátországban száz-száz tanszercsomagot adtak át nehéz helyzetben élő iskolásoknak. A támogatott diákok döntő többsége alsó tagozatos kisgyermek volt, de 150 középiskolás fiatal és 85 nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban élő tanuló is részesült tanszeradományban.

Már célba értek az adományok Fotó: Magyar Református Szeretetszolgálat

Változatos programokat szerveztek a gyerekeknek

A tanszeradományok mellett élményekkel még több gyermeket gazdagított a Magyar Református Szeretetszolgálat. A fővárosban három napközis tábor szerveztek, valamint a Felzárkózó települések program 21 településén összesen 43 tábor valósulhatott meg a nyáron, amelyeken több mint másfél ezer gyermek vehetett részt ingyenesen.

Ezekben a táborokban a bibliai történetek és egyházi énekek megismerése mellett a sporté, a kreativitásé és a kézművességé volt a főszerep, de a szabadidős programok között szerepelt strandolás, focikupa, illetve a Pénzmúzeum, Bibliamúzeum és a felnőttek világába bepillantást nyújtó MiniPolisz bejárása is

– hívták fel a figyelmet. A napközis táborok mellett nemzetközi támogatásnak köszönhetően három ottalvós tábort is szervezett a Magyar Református Szeretetszolgálat Fonyódon, Szigetszentmártonon és Balatonfüreden, amelyeken összesen 182-en vehetettek részt, köztük a hazai rászoruló fiatalok mellett háború elől elmenekült gyermekek és szüleik is.

Hasznos foglalkozásokat tartottak a táborokban Fotó: Magyar Református Szeretetszolgálat

A szabadidős programok mellett a nyelvtanulás is nagy hangsúlyt kapott az ukrán és magyar gyermekek közös táborában, valamint mentálhigiénés szakemberek is foglalkoztak a fiatalokkal. A hazai nyári táborok mellett 8,5 millió forinttal támogatta a szeretetszolgálat kárpátaljai gyermektáborok megszervezését is, amelynek köszönhetően 450 hátrányos helyzetű, árva vagy félárva gyermek feledkezhetett meg néhány nap erejéig az őket körülvevő nehézségekről.

Borítókép: Fonyódon is szerveztek ottalvós tábort (Fotó: Magyar Református Szeretetszolgálat)