Újra belobbant a koronavírus

Az ősz kezdetével ismét belobbant a Covid-hullám. A szennyvízben mért koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja szerint több magyar városban is komoly számmal nő a fertőzöttek aránya – számolt be róla a Hír TV. Mint írták, Debrecenben, Kecskeméten, Békéscsabán, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon, Veszprémben, Szolnokon és Szombathelyen is magas az örökítőanyag aránya.

Rusvai Miklós virológus a csatorna híradójának elmondta: nem kell félni, mivel tavaly, illetve tavaly előtt is volt egy nyár végi koronavírus hullám. Mint mondta, Magyarországon már nincs olyan ember, aki ne esett volna át a Covid-fertőzésen, amellett, hogy oltást is kapott.

– Legjobb védelmet az átvészelt fertőzés nyújt

– tette hozzá.

