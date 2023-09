Fontos üzenetet küldenek a világnak Magyarországról

Amikor I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárkát megválasztották, akkor lehetett sejteni, hogy vannak olyan víziói, amelyeket szeretne az ő régióján kívül is érvényre juttatni – jelentette ki őszentsége ötnapos magyarországi látogatása kapcsán az Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézet vezetője.

Ujházi Lóránd szerint fontos üzenetet fogalmaznak meg a deklarációval. Fotó: Havran Zoltán

Ujházi Lóránd kifejtette, a konstantinápolyi pátriárka a keleti egyházban tiszteletbeli elsőbbséggel rendelkezik, ami nem valós egyházkormányzati szerep, mint amilyen a római pápáé a latin egyházban. Szavai szerint ugyanakkor ezt a tiszteletbeli elsőbbséget sem kell zárójelbe tenni, mert azok a programok, amelyeket I. Bartholomaiosz szeretett volna világviszonylatban megvalósítani, az egész ortodox világot érzékenyítették.

Az egyik fő szempont számára a felekezetek és a vallási közösségek közötti párbeszéd és a béke előmozdítása, ezért is érkezett a Pannonhalmi Bencés Főapátság meghívására hazánkba, és vesz részt vett az általuk szervezett pénteki konferencián, amely a békéről szólt. E témában a pátriárka korábban számos alkalommal felszólalt, és leveleket is adott ki

– mutatott rá a kutató. Hozzátette: a vallásközi párbeszéd fontos őszentségének, hiszen egy olyan régióban él, ahol többségében muszlim közösségek találhatók. Ahhoz pedig, hogy a keleti kereszténység sokáig megmaradhasson, párbeszédre van szükség, ez neki létkérdés.





Vallási vezetők egy asztalnál





Ujházi Lóránd elmondta, hogy a másik téma, amelynek érdekében I. Bartholomaiosz Magyarországra érkezett, az a teremtésvédelem. Hétfőn rendezik meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vallás és Társadalom Kutatóintézete, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teremtésvédelmi Kutatóintézet és az egyetem hittudományi karának szervezésében az Együtt a közös otthonért elnevezésű konferenciát. – Őszentségét zöld pátriárkának is szokták nevezni, mint ahogy I. Ferencet zöld pápának. Ebből a szempontból az ortodox egyház megelőzte a katolikus egyházat, mert a pátriárka előbb kezdett el szisztematikusan és rendszeresen ebben a témában megszólalni, mint a katolikus egyházfők.

Ez nem jelenti azt, hogy a katolikus egyház korábban ne fogalmazta volna meg álláspontját e kérdésben. Egészen az első századoktól van egy nagyon komoly kozmológiája, teremtésről szóló tanítása a katolikus egyháznak

– emelte ki. Hozzátette: a hétfői konferencia erről szól majd, és egy deklaráció is születik magyar és angol nyelven a teremtett világ védelméről. Ez a dokumentum a világ minden pontjára elérhet. Rámutatott arra, hogy a rendezvényen a katolikus egyház is nagyon magas szinten képviselteti magát, hiszen az eseményen részt vesz Peter Turkson bíboros, a Pápai Tudományos Akadémia elnöke, Ferenc pápa bizalmi embere. Ugyancsak előad a konferencián Salama Gomaa Ali Daoud, az Al-Azhar Egyetem rektora, aki nagyon fontos személyiség, hiszen az általa vezetett intézmény a szunnita iszlám szellemi központja Egyiptomban. Ujházi Lóránd hangsúlyozta: kiemelten fontos, hogy egy ortodox, egy katolikus és egy szunnita vallási vezető egy asztalhoz ül a rendezvényen.

Cél a teremtett világ megvédése

– Ugyancsak megtiszteli a konferenciát jelenlétével Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is, ő a magyar államot képviseli az eseményen – tette hozzá. Az Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézet vezetője fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a rendezvényre pártállástól függetlenül többeket meghívtak, mert azt gondolják, hogy a teremtett világ megvédése nem politikai hovatartozás kérdése, hiszen az emberiségről szól. Éppen ezért meghívták az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága tagjait is a konferenciára.

A kutató úgy véli, fontos, hogy a teremtésvédelem is nagy hangsúlyt kapjon. Fotó: Havran Zoltán

Ujházi Lóránd fontosnak tartotta megjegyezni, hogy kormányzati támogatással létrejött a Teremtésvédelmi Kutatóintézet, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve üzemel.

– Ennek az a lényege, hogy a környezetvédelmi politikák mellett egy másik hang is megjelenjen, amely a teremtésvédelmet helyezi előtérbe – mondta el. Kiemelte azt is, hogy a konferencia délutáni programjára sokfelől, így Németországból és az Amerikai Egyesült Államokból is hívtak professzorokat, szakembereket.

Fontos üzenet lesz a béke melletti kiállás

Ujházi Lóránd kitért arra is, hogy I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka ötnapos magyarországi programja során felkeresi a helyi ortodox közösségeket, emellett más felekezettel is találkozik, Pannonhalmán közös istentiszteletet mutatnak be az ökumenizmus építése jegyében. – Fontos a diplomáciai szempont is, őszentsége találkozik közjogi méltóságokkal, a kormányzat több tagjával, és a török nagykövettel is. Magára a konferenciára bejelentkezett mások mellett a görög és az egyiptomi nagykövet is, a rendezvény iránt hatalmas az érdeklődés – fogalmazott.

Az Eötvös József Kutatóközpont Vallás és Társadalom Kutatóintézet vezetője végül rámutatott arra, hogy konstantinápolyi pátriárka látogatása kapcsán ki kell emelni a béke ügyét is, hiszen őszentsége tavaly tavasszal az elsők között szólította fel a feleket az orosz–ukrán háború befejezésére,

és kérte a püspök testvéreit, hogy tegyenek meg mindent az agresszió megakadályozásáért, a vérontás beszüntetéséért. Szavai szerint a béke a társadalmi fenntarthatóság nagyon fontos része, mert a nélkül nincs jövő. – Több konferenciát szerveztünk a katonai erő alkalmazásáról, a békéről és a háborúról. Fontos megjegyezni, hogy a legnagyobb környezetszennyező a haderő, nemcsak háborúban, de békében is – fogalmazott. Hozzátette: a béke kérdése már csak ezért is hangsúlyosan lesz jelen a konferencián, mint a teremtésvédelem része.

Borítókép: I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka (Fotó: Teknős Miklós)