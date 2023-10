Balatonfüred több lábon áll

Új ipari park létesült Balatonfüreden egy rekultivált szeméttelep helyén. A projekt 1,135 milliárd forintból készült, százszázalékos európai uniós támogatással – hangzott el a projektzáró ünnepségen csütörtökön.

Bóka István polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, Balatonfüred turisztikai nagyhatalom, amely megpróbál több lábon állni. A város tudatosan törekszik arra, hogy olyan turisztikai ágakat erősítsen, amelyek egész éves munkahelyeket tudnak biztosítani. A humán szolgáltatások területén is jól áll a város, a harmadik láb pedig az ipari tevékenység, amely iránt nagy az igény. Ezért bíznak abban, hogy az új ipari terület hamar megtelik – mondta a polgármester.

A polgármester arról is beszélt, hogy a projekt részeként a 14 hektáros területen épületek és parkolók készültek el. Emellett hét nagyobb telket alakítottak ki és fejlesztették az út- és közműhálózatot. Létesült egy ötszáz méteres ipari elkerülő út is, amely tehermentesíti a belvárost és lehetővé teszi az iparterület sokkal könnyebb és gyorsabb megközelítését.

Elmondta, bízik abban, hogy egy éven belül építőipari cégek, helyi szolgáltató vállalkozások fognak betelepülni az új ipari parkba. Van amelyik már az építkezést is elkezdte – tette hozzá. A telek és a beruházás önkormányzati tulajdonban van, a város cége, a Probio Zrt. fogja üzemeltetni, a betelepülő vállalkozásoknak földhasználati és ráépítési jogot biztosítanak – közölte a polgármester.

A projektzáró ünnepségen részt vett Kontrát Károly fideszes országgyűlési képviselő is, aki elismerését fejezte ki, amiért jó fejlesztési célt határozott meg Balatonfüred képviselő-testülete, és ez a város üzemeltetését is segíti, hiszen az iparterületre költözött a Probio Zrt. kertészeti és köztisztasági részlege is.