Margit hídLánchídtűzijátékműegyetem rakpartErzsébet hídmetróautóbuszgyalogforgalomvillamos

Közlekedési korlátozások lépnek életbe a fővárosban péntektől az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt

Indulás előtt érdemes alaposan tájékozódni.

Munkatársunktól
Forrás: BKK2025. 08. 13. 17:28
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten – kezdte lapunknak küldött közleményét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). 

metró, budapest
A metró lesz a legjobb alternatíva

Mint írták, 

már augusztus 15-től, péntektől érvénybe lépnek korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik: átadják a gyalogosoknak a Széchenyi lánchidat, ezért ebben az időszakban a 105-ös, a 210-es és a 216-os autóbuszok a Erzsébet hídon át közlekednek. 

Korlátozásra kell számítani továbbá a budai vár területén, ami a 16-os buszcsaládot érinti, valamint a Várkert rakparton, ami vasárnaptól a 19-es és a 41-es villamosok közlekedésére lesz hatással. 

A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a közösségi közlekedést, különösen a metrók igénybevételét javasolja. Az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.

Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az ünnepi rendezvények előkészítő munkái miatt már augusztus 15-től, péntektől lezárják a közúti forgalom elől a Lánchidat, és változik a gyalogosforgalom a hidakon. Jelentősebb forgalomkorlátozásra kell számítani szintén péntektől a budai Várban és a Műegyetem rakparton, továbbá hétvégétől a Lánchíd utca–Várkert rakpart útvonalon.

Változások a hidak gyalogosforgalmában

 A budapesti hidakon az alábbiak szerint korlátozzák a gyalogosforgalmat:

  • Lánchíd – augusztus 15-én, 0.01-től augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják. Augusztus 20-án 19 órától a gyalogosforgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után járható lesz az átkelő.
  • Margit híd – augusztus 16-án, szombaton reggel lezárják a Margit híd járdáit, a gyalogosforgalmat a lekorlátozott szélső sávban tartják fenn. Augusztus 20-án 16 órától a Margit hidat teljes szélességében és a Margitsziget déli oldalát lezárják.
  • Erzsébet híd – augusztus 18-án, hétfőn 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig lezárják a Lánchídhoz közelebbi, északi járdát, majd augusztus 18-án 22 órától a Szabadság hídhoz közelebb eső, déli járdát is, várhatóan augusztus 21-én 6 óráig. Ezzel párhuzamosan a gyalogosok számára megnyitják augusztus 18-án 22 órától augusztus 21-én 12 óráig a Pest irányú buszsávot. Augusztus 20-án 19 órától teljes szélességében lezárják a hidat.
  • Szabadság híd – augusztus 17-én, vasárnaptól augusztus 21-én 12 óráig lezárják az Erzsébet hídhoz közelebbi, északi járdát, majd augusztus 19-én, kedden reggeltől augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Petőfi hídhoz közelebb eső, déli járdát is. A hídra a villamosvágányok mellé mindkét oldalra zárt korlátsort telepítenek, így augusztus 19-én reggeltől 21-én 12 óráig a hídon gyalog a villamosvágányok mellett lehet közlekedni.

Változások a közúti közlekedésben

Fontosabb forgalomkorlátozások:

Lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között

  • augusztus 15-én, pénteken 22 órától másnap reggel 6 óráig;
  • augusztus 16-án, szombaton 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig;
  • augusztus 21-én, csütörtökön, 22-én, pénteken és 23-án, szombaton 22 órától másnap reggel 6 óráig.

Lezárják a Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd (Pázmány Péter sétány) és a Margit híd (Üstökös utca) között

  • augusztus 15-én, pénteken 0.01 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig;
  • augusztus 22-én, csütörtökön és 23-án, pénteken éjszaka 22 órától másnap reggel 6 óráig.

Lezárják a Lánchidat augusztus 15-én, pénteken 0.01 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a közúti forgalom elől. A járdák korlátozása miatt ebben az időszakban a teljes útpályát a gyalogosok használhatják. 

Ezenkívül 

  • a budai Várban ünnepi rendezvények miatt folyamatos korlátozásokra kell számítani: augusztus 15-én, pénteken hajnaltól augusztus 23-án, szombaton 4.30-ig.
  • A Magyar ízek utcája rendezvényhez kapcsolódóan lezárják a Lánchíd utcát augusztus 16-án, szombaton 0.01-től augusztus 22-én, pénteken 16 óráig, illetve augusztus 17-én, vasárnap 0.30-tól augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Várkert rakpartot.
  • Lezárják a Műegyetem rakpartot a Petőfi híd irányában augusztus 15-én, pénteken 1.01-től 22-én, pénteken 24 óráig. Augusztus 19-e és 20-a kivételével a Petőfi híd felől a Szent Gellért térig egy sáv lesz járható. Augusztus 19-én, kedden 0.01-től 20-án, szerdán 24 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot teljes szélességében, illetve szükség esetén a Budafoki utat a Szent Gellért térnél.
  • Lezárják a közúti forgalom elől a Szabadság hidat augusztus 19-én, kedd reggeltől 21-én, csütörtökön 12 óráig.

Változások a tömegközlekedésben

A Lánchíd zárásához kapcsolódó változások:

  • A 178-as autóbusz augusztus 15-től, péntektől augusztus 20-án, szerdán 19 óráig, majd 21-én, csütörtökön 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik.
  • A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszok augusztus 15-től, péntektől augusztus 20-án, szerdán 19 óráig, valamint 21-én, csütörtökön 12 óráig mindkét irányban módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek.
  • A 216-os autóbusz augusztus 15-től, péntektől augusztus 20-án, szerdán 19 óráig, illetve augusztus 21-én 12 óráig az Erzsébet hídon át közlekedik.
  • A 916-os, 990-es autóbuszok augusztus 14-én éjszakától augusztus 21-én reggelig az Erzsébet hídon át közlekednek, a Deák Ferenc teret és a Széchenyi István teret nem érintik.

A budai Vár korlátozása idején:

  • A 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek, augusztus 15-én és 16-án, illetve 21-én és 22-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig, míg augusztus 17-e és 20-a között a Széll Kálmán tértől a Bécsi kapu térig mennek.
  • A 16-os autóbusz augusztus 15-e és 22-e között nem közlekedik, helyette a 16-os és a 216-os buszok sűrűbben indulnak.
  • A 916-os autóbusz augusztus 15-én és 16-án, illetve 21-én és 22-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig, míg augusztus 17-e és 20-a között a Széll Kálmán tér felől a Bécsi kapu térig közlekedik.

A Magyar ízek utcája rendezvényhez kapcsolódóan a Lánchíd utca és a Várkert rakpart lezárása idején:

  • A 19-es villamos augusztus 17-én, vasárnaptól augusztus 21-ig, csütörtökön 12 óráig a Kelenföldi pályaudvar és a Döbrentei tér, valamint a Bécsi út/Vörösvári út és a Clark Ádám tér között közlekedik.
  • A 41-es villamos augusztus 17-től, vasárnaptól 21-én, csütörtökön 12 óráig a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik.

A Kossuth Lajos téri rendezvényekhez kapcsolódóan:

  • a 2-es a 2B és a 23-as villamosok augusztus 16-án, szombaton 12 órától 18 óráig, valamint augusztus 18-án, hétfőn 18 órától augusztus 19-én, kedden 22 óráig rövidített útvonalon, a déli végállomásuk és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek. Augusztus 19-én, kedden 22 órától üzemzárásig csak a déli végállomásuk és a Boráros tér között közlekednek; augusztus 20-án, kedden egész nap – kivéve a tűzijáték idején – a villamosok a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek.

A Műegyetem rakpart zárásakor:

  • augusztus 15-én, pénteken 0.01 órától 23-án, szombaton üzemkezdetig a 107-es autóbusz az Infopark felé terelve, a Budafoki úton jár;

Az Erzsébet hídi korlátozások idején:

  • augusztus 18-án, hétfőn 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es, a 907-es, a 908-as, a 956-os, a 973-as és a 973A autóbuszok Buda felé nem állnak meg a Döbrentei tér megállóhelyen.

Biztonsági okokból az alábbi Mol Bubi állomások nem üzemelnek:

  • augusztus 14-én 23 órától, augusztus 23-án 6 óráig a Műegyetem gyűjtőállomás;
  • augusztus 16-án, 10 órától augusztus 21-én 12 óráig a Clark Ádám tér gyűjtőállomás;
  • augusztus 18-án 16 órától augusztus 21-én 6 óráig Szent Gellért tér gyűjtőállomás.

Korlátozások a körmenet és a tűzijáték miatt

Augusztus 20-án a Szent Jobb-körmenet és a dunai légiparádé miatt forgalomkorlátozás várható a budai és a pesti felső rakpartokon, valamint a Szent István-bazilika környékén. 

A tűzijátékhoz kapcsolódóan jelentős forgalomkorlátozásra számíthatnak a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen belül. 19 órától a közúti, a közösségi közlekedési és a gyalogosforgalom elől is lezárják a Margit hidat, a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Szabadság hidat. 

A tűzijáték után a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt, illetve várhatóan 22.30 körül a villamosforgalom is megindulhat a Margit és a Szabadság hídon. Az Erzsébet hídon várhatóan 23 óra után indulhat el a forgalom. A metrók a tűzijáték után sűrűbben közlekednek.

A BKK járatai az aktuális forgalmi viszonyoknak, korlátozásoknak megfelelően közlekednek. Valós idejű információk a BKK oldalán érhetők el a járatok közlekedésével kapcsolatban. Az augusztus 20-i közlekedési változásokról a BKK később ad részletes tájékoztatást – közölte lapunkkal a vállalat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán

Nevet és bizonyítékot!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu