Közlekedési korlátozások lépnek életbe a fővárosban péntektől az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt

Lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Közraktár utca között
- augusztus 15-én, pénteken 22 órától másnap reggel 6 óráig;
- augusztus 16-án, szombaton 22 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig;
- augusztus 21-én, csütörtökön, 22-én, pénteken és 23-án, szombaton 22 órától másnap reggel 6 óráig.
Lezárják a Budai alsó rakpartot a Rákóczi híd (Pázmány Péter sétány) és a Margit híd (Üstökös utca) között
- augusztus 15-én, pénteken 0.01 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig;
- augusztus 22-én, csütörtökön és 23-án, pénteken éjszaka 22 órától másnap reggel 6 óráig.
Lezárják a Lánchidat augusztus 15-én, pénteken 0.01 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a közúti forgalom elől. A járdák korlátozása miatt ebben az időszakban a teljes útpályát a gyalogosok használhatják.
Ezenkívül
- a budai Várban ünnepi rendezvények miatt folyamatos korlátozásokra kell számítani: augusztus 15-én, pénteken hajnaltól augusztus 23-án, szombaton 4.30-ig.
- A Magyar ízek utcája rendezvényhez kapcsolódóan lezárják a Lánchíd utcát augusztus 16-án, szombaton 0.01-től augusztus 22-én, pénteken 16 óráig, illetve augusztus 17-én, vasárnap 0.30-tól augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Várkert rakpartot.
- Lezárják a Műegyetem rakpartot a Petőfi híd irányában augusztus 15-én, pénteken 1.01-től 22-én, pénteken 24 óráig. Augusztus 19-e és 20-a kivételével a Petőfi híd felől a Szent Gellért térig egy sáv lesz járható. Augusztus 19-én, kedden 0.01-től 20-án, szerdán 24 óráig lezárják a Műegyetem rakpartot teljes szélességében, illetve szükség esetén a Budafoki utat a Szent Gellért térnél.
- Lezárják a közúti forgalom elől a Szabadság hidat augusztus 19-én, kedd reggeltől 21-én, csütörtökön 12 óráig.
Változások a tömegközlekedésben
A Lánchíd zárásához kapcsolódó változások:
- A 178-as autóbusz augusztus 15-től, péntektől augusztus 20-án, szerdán 19 óráig, majd 21-én, csütörtökön 12 óráig csak a budai oldalon és rövidített útvonalon, a Naphegy tér és a Batthyány tér között közlekedik.
- A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszok augusztus 15-től, péntektől augusztus 20-án, szerdán 19 óráig, valamint 21-én, csütörtökön 12 óráig mindkét irányban módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek.
- A 216-os autóbusz augusztus 15-től, péntektől augusztus 20-án, szerdán 19 óráig, illetve augusztus 21-én 12 óráig az Erzsébet hídon át közlekedik.
- A 916-os, 990-es autóbuszok augusztus 14-én éjszakától augusztus 21-én reggelig az Erzsébet hídon át közlekednek, a Deák Ferenc teret és a Széchenyi István teret nem érintik.
A budai Vár korlátozása idején:
- A 16A és a 116-os autóbuszok rövidített útvonalon közlekednek, augusztus 15-én és 16-án, illetve 21-én és 22-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig, míg augusztus 17-e és 20-a között a Széll Kálmán tértől a Bécsi kapu térig mennek.
- A 16-os autóbusz augusztus 15-e és 22-e között nem közlekedik, helyette a 16-os és a 216-os buszok sűrűbben indulnak.
- A 916-os autóbusz augusztus 15-én és 16-án, illetve 21-én és 22-én a Széll Kálmán tér felől a Szentháromság térig, míg augusztus 17-e és 20-a között a Széll Kálmán tér felől a Bécsi kapu térig közlekedik.
A Magyar ízek utcája rendezvényhez kapcsolódóan a Lánchíd utca és a Várkert rakpart lezárása idején:
- A 19-es villamos augusztus 17-én, vasárnaptól augusztus 21-ig, csütörtökön 12 óráig a Kelenföldi pályaudvar és a Döbrentei tér, valamint a Bécsi út/Vörösvári út és a Clark Ádám tér között közlekedik.
- A 41-es villamos augusztus 17-től, vasárnaptól 21-én, csütörtökön 12 óráig a Krisztina körút–Széll Kálmán tér–Margit körút útvonalon közlekedik.
A Kossuth Lajos téri rendezvényekhez kapcsolódóan:
- a 2-es a 2B és a 23-as villamosok augusztus 16-án, szombaton 12 órától 18 óráig, valamint augusztus 18-án, hétfőn 18 órától augusztus 19-én, kedden 22 óráig rövidített útvonalon, a déli végállomásuk és a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) között közlekednek. Augusztus 19-én, kedden 22 órától üzemzárásig csak a déli végállomásuk és a Boráros tér között közlekednek; augusztus 20-án, kedden egész nap – kivéve a tűzijáték idején – a villamosok a déli végállomásuk és a Március 15. tér között közlekednek.
A Műegyetem rakpart zárásakor:
- augusztus 15-én, pénteken 0.01 órától 23-án, szombaton üzemkezdetig a 107-es autóbusz az Infopark felé terelve, a Budafoki úton jár;
Az Erzsébet hídi korlátozások idején:
- augusztus 18-án, hétfőn 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a 8E, a 108E, a 110-es, a 112-es, a 907-es, a 908-as, a 956-os, a 973-as és a 973A autóbuszok Buda felé nem állnak meg a Döbrentei tér megállóhelyen.
Biztonsági okokból az alábbi Mol Bubi állomások nem üzemelnek:
- augusztus 14-én 23 órától, augusztus 23-án 6 óráig a Műegyetem gyűjtőállomás;
- augusztus 16-án, 10 órától augusztus 21-én 12 óráig a Clark Ádám tér gyűjtőállomás;
- augusztus 18-án 16 órától augusztus 21-én 6 óráig Szent Gellért tér gyűjtőállomás.
Korlátozások a körmenet és a tűzijáték miatt
Augusztus 20-án a Szent Jobb-körmenet és a dunai légiparádé miatt forgalomkorlátozás várható a budai és a pesti felső rakpartokon, valamint a Szent István-bazilika környékén.
A tűzijátékhoz kapcsolódóan jelentős forgalomkorlátozásra számíthatnak a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Múzeum körút–Vámház körút–Szabadság híd–Szent Gellért rakpart–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen belül. 19 órától a közúti, a közösségi közlekedési és a gyalogosforgalom elől is lezárják a Margit hidat, a Lánchidat, az Erzsébet hidat és a Szabadság hidat.
A tűzijáték után a Lánchidat azonnal megnyitják a gyalogos forgalom előtt, illetve várhatóan 22.30 körül a villamosforgalom is megindulhat a Margit és a Szabadság hídon. Az Erzsébet hídon várhatóan 23 óra után indulhat el a forgalom. A metrók a tűzijáték után sűrűbben közlekednek.