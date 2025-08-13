Közlekedési korlátozások lépnek életbe a fővárosban péntektől az augusztus 20-i nemzeti ünnep miatt

Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan idén is számos helyszínen lesznek programok Budapesten – kezdte lapunknak küldött közleményét a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

A metró lesz a legjobb alternatíva

Mint írták,

már augusztus 15-től, péntektől érvénybe lépnek korlátozások a fővárosban, amelyek a közösségi közlekedést is érintik: átadják a gyalogosoknak a Széchenyi lánchidat, ezért ebben az időszakban a 105-ös, a 210-es és a 216-os autóbuszok a Erzsébet hídon át közlekednek.

Korlátozásra kell számítani továbbá a budai vár területén, ami a 16-os buszcsaládot érinti, valamint a Várkert rakparton, ami vasárnaptól a 19-es és a 41-es villamosok közlekedésére lesz hatással.

A lezárások és a korlátozások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a Budapesti Közlekedési Központ a közösségi közlekedést, különösen a metrók igénybevételét javasolja. Az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon lehet tájékozódni.

Illusztráció (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Az ünnepi rendezvények előkészítő munkái miatt már augusztus 15-től, péntektől lezárják a közúti forgalom elől a Lánchidat, és változik a gyalogosforgalom a hidakon. Jelentősebb forgalomkorlátozásra kell számítani szintén péntektől a budai Várban és a Műegyetem rakparton, továbbá hétvégétől a Lánchíd utca–Várkert rakpart útvonalon.

Változások a hidak gyalogosforgalmában

A budapesti hidakon az alábbiak szerint korlátozzák a gyalogosforgalmat:

Lánchíd – augus ztus 15-én, 0.01-től augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják. Augusztus 20-án 19 órától a gyalogosforgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után járható lesz az átkelő.

a gyalogosokoknak, a híd járdáját lezárják. Augusztus 20-án 19 órától a gyalogosforgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után járható lesz az átkelő. Margit híd – augu sztus 16-án, szombaton reggel lezárják a Margit híd járdáit, a gyalogosforgalmat a lekorlátozott szélső sávban tartják fenn. Augusztus 20-án 16 órától a Margit hidat teljes szélességében és a Margitsziget déli oldalát lezárják.

Erzsébet híd – aug usztus 18-án, hétfőn 6 órától augusztus 21-én, csütörtökön 6 óráig lezárják a Lánchídhoz közelebbi, északi járdát, majd augusztus 18-án 22 órától a Szabadság hídhoz közelebb eső, déli járdát is, várhatóan augusztus 21-én 6 óráig. Ezzel párhuzamosan a gyalogosok számára megnyitják augusztus 18-án 22 órától augusztus 21-én 12 óráig a Pest irányú buszsávot. Augusztus 20-án 19 órától teljes szélességében lezárják a hidat.

Szabadság híd – augus ztus 17-én, vasárnaptól augusztus 21-én 12 óráig lezárják az Erzsébet hídhoz közelebbi, északi járdát, majd augusztus 19-én, kedden reggeltől augusztus 21-én, csütörtökön 12 óráig a Petőfi hídhoz közelebb eső, déli járdát is. A hídra a villamosvágányok mellé mindkét oldalra zárt korlátsort telepítenek, így augusztus 19-én reggeltől 21-én 12 óráig a hídon gyalog a villamosvágányok mellett lehet közlekedni.

Változások a közúti közlekedésben

Fontosabb forgalomkorlátozások: