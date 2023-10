Baloldali hazugságpropaganda folyik Iványiék egyháza ügyében

– Hazugságpropagandát folytat a baloldali média Iványi Gábor egyházának ügyében – mondta a Magyar Nemzetnek Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Hangsúlyozta, hogy valótlan az a – legutóbb az Indexen, de általában a baloldali sajtóban közölt – állítás, miszerint az Iványi vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) nem kapta vissza egyházi státusát, ezért nem jogosult a személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékára. Szintén nem felel meg a valóságnak a baloldali sajtó azon sugalmazása, hogy az állam ne finanszírozná a MET közfeladatait, hiszen az elmúlt tizenhárom esztendőben az úgymond „kisemmizett, jogfosztott, pária” MET részére

a kormány mindösszesen 28,757 milliárd forint kifizetést teljesített,

ebből közel 1,2 milliárd forint a felajánlott személyi jövedelemadó egy százalékának az összege.

Mint a Miniszterelnökség közölte: Iványiék ma is hozzájutnak minden, a jogállásuk alapján őket megillető támogatáshoz. A MET jelenleg is magas szintű egyházi státussal (bejegyzett egyház) rendelkezik, amint ez megállapítható a kormány honlapján is megtalálható nyilvántartásból.

Mint bejegyzett egyház nemcsak az egyszázalékos adófelajánlások fogadására, hanem annak kiegészítésére is jogosult.

A MET az általa ellátott köznevelési, szakképzési, szociális közfeladatok után normatív támogatásában részesül, azaz hozzájut minden, a jogállásának megfelelő állami támogatáshoz – nyomatékosította a Miniszterelnökség.