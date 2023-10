Dömötör Csaba: Magyarország aránytalanul nagy terhet vállal a határvédelem terén

hiába tiltakozott Magyarország és Lengyelország, pár hete elfogadták a betelepítési kvótákat, és ezt súlyosbítva egy e heti uniós ülésen arról is döntöttek, hogy válsághelyzet esetén az Európai Bizottság bármikor felülírhatja ezeket a kvótákat. Ezáltal gyakorlatilag létszámkorlát nélkül mehetnének a betelepítések, és azt is előírnák, hogy a bevándorlókat már a menekültügyi kérelmük elbírálása előtt engedjük be, „ezzel ugyanolyan migránsgettót hoznának létre valahol a déli határnál, mint ami Lampedusában már annyi feszültséget okoz”