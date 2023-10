Egy hely, ahol mindent megtudhat a közszolgálatról! (x)

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) tudományos-ismeretterjesztő platformja, a Ludovika.hu tartalmait azzal a céllal készítjük, hogy a közérdeklődésre számot tartó témákat, a legfontosabb tudományos eredményeket, az NKE-n folyó kutatásokat, az ott oktatott témákat olvasmányos és közérthető módon mutassuk be. A 2020-ban indított portálon rendszeresen beszámolunk egyebek mellett a vízgazdálkodás, a környezetvédelem, a biztonságpolitika, a kibervédelem, a had- és rendészettudomány és a diplomácia világáról. A portál Magazin rovatában kutatói portrék, megjelenés előtt álló, illetve frissen megjelenő kiadványok és szakkönyvek ajánlói olvashatók, valamint beszámolók az egyetemen zajló tudományos konferenciákról, workshopokról, neves külföldi tudósok, szaktekintélyek előadásairól.

A szerdánként jelentkező Ludovika Podcast adásaiban nemcsak a téma a fontos, de a megszólaló is, méghozzá kiemelt helyen. De miért is emelkedik ki a Ludovika Podcast a többi közül? A platform egyedi innovációja, hogy az NKE oktatói és kutatói a köz szolgálatában dolgozó vagy a köz szolgálatát oktató szakértők, akik különleges és egyedi látásmóddal világítják meg napjaink legégetőbb környezeti, társadalmi, gazdasági, közéleti és fenntarthatósági kérdéseit. A 20-30 perces beszélgetésekben a hallgatók látókörét szélesítjük azzal, hogy olyan dolgokról beszélünk, amelyekről korábban talán még nem is hallottak. Külpolitika, víztudomány, kibervédelem, hadtudomány, diplomácia, mesterséges intelligencia, rendészettudomány – csak néhány azon témák közül, amelyekkel a Ludovika Podcast hétről hétre jelentkezik. Kiket fenyegetnek a robotok? Hova fejlődhet a mesterséges intelligencia? Megállítható-e vizeink szennyezése és lesz-e elegendő ivóvizünk középtávon? Kik és miért zárták börtönbe a rockereket a szocializmusban? Hol a nők helye a 21. században? Ilyen és hasonlóan fontos és érdekes témákkal várjuk hallgatóinkat. Szakértőink elemeznek, összevetnek, megalapozott következtetéseket vonnak le és mindezt közérthető formában, a témák társadalmi, gazdasági, közpolitikai, kulturális, technológiai, illetve kisebb mértékben filozófiai aspektusait is kifejtve. Ha nem a megszokott nézőpontokra vágynak, hallgassák a Ludovika Podcastot!

Oktatóink és kutatóink társadalmunk aktuális kérdéseihez kapcsolódó szakértői cikkeit a Ludovika Blogtéren olvashatják, ahol a szerzők 13 blogban a társadalom, a gazdaság, a kormányzás, a környezet, a technológia és a geopolitika aktuális kérdéseivel foglalkoznak. Az Öt Perc Európa Blog bejegyzései például Európa és a közép-kelet európai régió történéseiről, valamint az uniót illető világpolitikai eseményekről szólnak napi rendszerességgel. A Ludecon Blog fókuszában a magyar gazdaságot érintő vállalati, gazdaságpolitikai és világgazdasági témák állnak. A Messzelátó Blog a nemzet, a régió és Európa számunkra legfontosabb kérdéseiről jelentet meg rendszeresen friss írásokat. Az Innováció & Technológia Blog pedig tartalmas írásokkal ösztönzi kreativitásra az olvasókat.

