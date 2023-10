Egyre többször látnak medvét az Aggteleki Nemzeti Park területén

A polgármester kiemelte, hogy a medve még előrébb is jött tíz méterre, hogy megnézze a traktort, de aztán mégis inkább a távozás mellett döntött. Közölte, hogy az embereknek sikerült megőrizniük a nyugalmukat, abban bíztak, hogy a gép fülkéjébe valószínűleg nem tör be a ragadozó. Feltételezte, hogy ugyanarról az állatról van szó, amit Kecsőben a szlovák határ túloldalán észleltek. Szerinte egy 50 kilométeres körzetet járhat be a környéken.

– Jelenlétére szóban is figyelmeztetjük a lakosságot, hogy sötétedés után senki ne sétáljon ki a határba.

A helyi és a környékbeli lakosok nem járnak gombászni sem, mivel a barnamedve fel-feltűnik.

A községben mindenki tart tőle, senki sem szeretne belebotlani, hiszen mégiscsak veszélyes nagyragadozóról van szó – húzta alá Rőczei Patrik.

A polgármester biztos benne, hogy ez a turizmusra is hatással lesz, amely főleg a Kéktúra helyi szakaszát érinti. Szerinte kevesebben indulnak majd útnak az erdőbe, de úgy vélte, hogy Aggtelek vonzereje továbbra is erős.