Gyeremeket fenyegetett torokelvágással a tolvaj

Azzal fenyegetett meg egy 14 éves járókelőt egy férfi Kecskeméten, hogy elvágja a torkát, ha nem adja át a pénzét. A nyomozók hamar elkapták a rablót, akiről kiderült, hogy több lopás is van a rovásán – számolt be a Police.hu. A gyermek hazafele tartott Kecskeméten az iskolából, amikor egy férfi leszólította az utcán, és pénzt kért tőle. Az idegen kezdetben jámbornak tűnt, ám pillanatok alatt agresszívvá vált. A viselkedése akkor fordult meg, amikor a fiatal közölte, nem tud segíteni. A férfi ettől bedühödött, és megfenyegette a fiút, hogy elvágja a torkát, ha nem adja át a pénzét. A gyermek megijedt, átadta a nála lévő kétezer forintot, majd elszaladt – számolt be a lap.

A nyomozók azonnal a rabló keresésébe kezdtek, és a tanúmeghallgatások mellett a környék térfigyelő kameráinak felvételeit is megnézték, abban bízva, hogy valamelyik képkockán felbukkan az elkövető. Sejtésük beigazolódott, aminek hála rövid időn belül azonosítani tudták a rablót.

A vizsgálati osztály munkatársai épp indulni készültek, hogy felkutassák a férfit, amikor egyikük meglátta az utca túloldalán kerékpározni. A rendőr a gyanúsított után futott, közben pedig értesítette a társait. Pár sarokkal később sikerül megállítani a rablót.

A 36 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

A nyomozás közben kiderült, hogy a férfi több lopást is elkövetett, a pénz mellett kerékpárokat is lopott. Az egyik áruházból pedig több mint százezer forintnyi terméket vitt el.

A nyomozók az ügy vizsgálatát a napokban befejezték, és megküldték az iratokat az ügyészségnek.