Hollik István: az uniós migrációs politika csődöt mondott

Csődöt mondott az uniós migrációs politika, amit az újabb brüsszeli terrortámadás is mutat a Fidesz értékelése szerint – mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István az M1 aktuális csatornának adott nyilatkozatában úgy értékelt:

a brüsszeli migrációs politika a terrort és a terroristákat importálja Európába.

Az igazgató a kormánypártok nevében azt üzente a „brüsszelieknek”: Magyarország védi déli határokat, így végre nekik is be kellene látni, hogy ez a migrációs politika csőd, terrorhoz és az európai biztonság elvesztéséhez vezet. – Hány ilyen tragédiának kell még történnie, hány európainak kell még meghalnia, hogy ezt Brüsszelben is belássák? – tette fel a kérdést.

Térjenek észhez! – szólított fel a politikus, aki szerint Brüsszelnek a migrációs paktum erőltetése helyett Európa határait kellene megvédenie.