Király Nóra: „Mi jövőben is segítő kezet szeretnénk nyújtani azoknak, akik bajba kerültek ”

Király Nóra emlékeztetett, hogy az áldozatsegítő központok nem csupán a kapcsolati áldozatok számára nyújtanak segítséget, hanem más, egyéb krízishelyzetekben is kereshetjük őket: a vagyon elleni bűncselekmények okán, vagyis, ha például ellopták a pénztárcánkat, vagy internetes csalók áldozatává váltunk. Ezekben a helyzetekben a jogi segítségnyújtás mellett kérhetünk kárenyhítést és pénzügyi segélyt is, de egy ingyenesen, éjjel-nappal hívható segélyvonal is a rendelkezésünkre áll, ha úgy éreznénk, nincs kiút.