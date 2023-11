Fontos célt határozott meg a köznevelésért felelős államtitkár

– Mindannyiunknak fontos a globális világ lakhatósága, de saját hazánk,

a Kárpát-medence sem csereszabatos, és mi felelünk érte, hogy az utódaink is itt élhessenek, ezért fontos az oktatásban a fenntarthatóság minél szélesebb körű tanítása

– mondta a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára Dunavarsányban.

Maruzsa Zoltán a Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetség (KOKOSZ) által kidolgozott új környezet- és természetvédelmi képzési módszertan bemutatója alakalmából rendezett konferencián arról beszélt, hogy

a XXI. század legnagyobb kihívása, hogy 8 vagy még több milliárd ember hogyan fér el a bolygón, és milyen környezetet tudnak utódaikra hagyni.



– Emiatt az egyik legfontosabb feladat a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra nevelés. Azért, hogy mindez a magyar iskolarendszerben érvényesüljön, a kormány a taneszközök, a tartalomszabályozás, a képzés, a minősítés, az ökoiskolák, a fenntarthatósági témahét területén tett lépéseket – fűzte hozzá az államtitkár. Maruzsa Zoltán beszélt arról, hogy

felmenő rendszerben bevezették a Nemzeti alaptantervet, így ebben a tanévben már minden évfolyam eszerint tanul, és a fenntarthatóság témájával a tankönyvekben is találkoznak majd a diákok.



– Ilyen terület a környezetismeret, a természettudomány, a biológia, a kémia, a fizika, a technika és tervezés, a vizuális kultúra, az etika, a hon- és népismeret, valamint az állampolgári ismeretek – sorolta. Az oktatási államtitkár elmondta, hogy szabadon választható tantárgyként is megjelent a fenntarthatóság a középfokú oktatásban, és már vannak tervek arról is, hogy az 5–8. évfolyamban is választható tananyag legyen.

