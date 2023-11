Karácsony bevallotta, hogy kampányra költötte a pénzt, miután már nem is volt jelölt + videó

Lassan nem telik el úgy hét, hogy ne tartanának a NAV munkatársai házkutatást Karácsony Gergely 99 Mozgalmának gyanús pénzügyeivel kapcsolatban. Az ügy akkor robbant ki, amikor feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ jelentését. A beszámolóból kiderült, hogy Karácsony Gergely párttársa, Perjés Gábor tizenkilenc alkalommal több mint félmilliárd forintot fizetett be a főpolgármester által alapított 99 Mozgalom számlájára, forinton kívül fontban és euróban is.

Először Karácsony jogi főtanácsadójánál, Tordai Csaba irodájában tartottak a NAV munkatársai házkutatást, itt fontos bizonyítékokat foglaltak le. Később pedig a már említett Perjés Gábornál is.

Hosszas hallgatás után pénteken este egy nyilvános eseményen jelent meg Karácsony Gergely, ahol a Magyar Nemzet kérdésre elárulta, hogy Tordai továbbra is a bizalmi embere marad. Sőt, a főpolgármester azt is bevallotta, hogy a részben külföldi eredetű pénzeket azt követően, hogy ő már nem volt miniszterelnök-jelölt, kampányra költötték. Azt azonban nem volt hajlandó elárulni, hogy ez mit is jelent pontosan és a sajtó további kérdéseire nem adott választ.