Már az oktatás idején is kapnak fizetést a most épülő csengeri börtön alkalmazottjai

– Amikor a börtönépítési programra pályázott a város, minden olyan munkahelyre elmentünk, ahol nyolcnál többen dolgoznak, az óvodától kezdve az irodákon át, megkérdeztük a lakosságot, mit szólnának ehhez a beruházáshoz; kivétel nélkül, mindenhol örömmel fogadták a börtönépítés lehetőségét – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Forján Zsolt, Csenger polgármestere a városban épülő büntetés-végrehajtási intézet kapcsán, amely a tervek szerint 2024 őszére készül el.

A városvezető kiemelte, Csenger az ország egyik legszegényebb térsége: kevés jól fizető munkahely van, az üzemek és a gyárak száma is gyér, ezért a most épülő börtön az itt élőknek hatalmas lehetőség egy jobb életszínvonal megteremtésére.

– Az új munkahelyek miatt már most rengeteg fiatal költözött vissza Csengerre, úgy vélem, hogy sokaknak ez egy jó lehetőség egy jobb életre. Akik visszatértek, ők már be is rendezkedtek, sokan vettek lakást – mondta Forján Zsolt.

Versenyképes fizetés, már az oktatás alatt

A büntetés-végrehajtási szervezet férőhelybővítési programjában épülő létesítmény közel 700 ember számára teremt munkalehetőséget Csenger térségében, a különböző pozíciókra eddig több mint ezerkétszázan jelentkeztek, akik közül kétszázan már túl vannak a kiválasztáson és elkezdhették a képzést.

– A meghirdetett munkakörökre 18–55 év közöttiek jelentkezését várjuk, akik fizikailag is pszichikailag is alkalmasak: a pályázók az egészségügyi alkalmassági mellett pszichológiai szűrésen is átesnek a kiválasztás során. Azok, akik ezeknek a feltételeknek megfelelnek és tovább jutnak, egy tizennégy hetes képzésen vesznek részt, ahol az alapismeretet megszerzése után a gyakorlati képzés következik. Ez azt jelenti, hogy a leendő munkatársaink már az építkezésen is részt vesznek és felügyelik a fogvatartottakat, valamint más intézetekben is gyakorló feladatokat is látnak el – tájékoztatott Bozsó Zoltán, a büntetés-végrehajtás agglomerációs parancsnoka. A dandártábornok hozzáfűzte:

a tanulók már az oktatás ideje alatt is teljes bért kapnak.

Ezt azt jelenti, hogy egy körletfelügyelő nettó 400 ezer forintot, aki pedig diplomás képesítéssel rendelkezik, bruttó 700 ezer forintot vihet haza havonta.

– Számtalan munkakörből válogathatnak azok, akik a csengeri létesítményben szeretnének elhelyezkedni, a hivatásos pozíciók mellett civil állásokra is pályázhatnak: irodai munkakörök – könyvelői iroda, postai szolgálat –, valamint reintegrációs tisztekre és egészségügyi csapatra is szükségünk van – sorolta az agglomerációs parancsnok, aki szerint az elmúlt években egyre népszerűbbek lettek a büntetés-végrehajtás pozíciói.

Az elmúlt időszakban egyre nyitottabbá váltunk a lakosság felé, megmutattuk, milyen tevékenységet végeznek a kollégák, hol töltik a napjaikat és milyen körülmények között dolgoznak, ami segített, hogy számtalan sztereotípiát feloszlassunk a társadalomban és egyre többen jöjjenek a hűvösre

– A büntetés-végrehajtási szervezetnél életre szóló hivatást, stabil munkahelyet, folyamatos fejlődési és karrierlehetőségeket – sorolta Bozsó Zoltán.

A most épülő csengeri börtön munkatársai már az elítéltek által végzett építkezési munkálatokat is felügyelik. Forrás: BvOP

Európa legmodernebb börtöne

– Amíg öt évvel ezelőtt a hozzánk jelentkezők többsége nem tudott a szervezetünkről szinte semmit, ma már egy toborzás alkalmával célirányos és fontos szakmai kérdéseket tesznek fel, például a reintegráció kérdéskörében. Ilyenkor mindig kiderül, hogy megérte az a sok munka, amit arra fordítottunk, hogy a társadalom megismerjen minket – vette át a szót Győri Levente, a BvOP Humán Szolgálat főosztályvezetője. A bv.-alezredes a képzés részleteiről elárulta, a biztonsági ismeretek mellett büntetés-végrehajtási jogról is tanulnak azok, akik tovább jutnak a kiválasztás során, de az oktatáson kiemelt szerepet kap a lőfegyver használata és a digitális megoldások ismerete is.

– Az oktatás minden egyes eleme helyben, Csengeren történik, az elméleti és a gyakorlati képzés is, oda irányított szakoktatókkal. Az alaki, szolgálati ismeretek elsajátítása, az alá-, fölérendeltségi viszony, illetve rendészeti szocializáció is kezdetét veszi az első hetekben. – Az intézkedéstaktika, a kényszerítő eszközök és a testi kényszer megfelelő használata után, utolsó lépésként a lőfegyver elméleti és gyakorlati ismereteit is elsajátítják a leendő kollégák – tájékoztatott.

Kiemelte: Magyarország, sőt Európa egyik legmodernebb börtöne épül jelenleg, ahol számtalan digitális megoldás segíti majd az ott dolgozók mindennapjait.

– A XXI. századi technikák megjelenése, a korszerű munkakörülmények és a különböző rekreációs lehetőségek nagyon sokat segítenek a mindennapi munkavégzésben. Az illetményen felül további, béren kívüli juttatások is megilletik a hivatásos állomány tagjait. Ilyen például a 200 ezer forint összegű kafetériajuttatás, a teljesítményjuttatás évente két alkalommal, az albérleti hozzájárulás, a ruhapénz vagy éppen a lakáscélú munkáltatói kölcsön – ismertette

Győri Levente arra is kitért, viszonylag hosszú, 12 hónapos próbaidővel kell számolniuk a jelentkezőknek. – Ez nem egy könnyű szakma, ennyi idő alatt viszont el tudja dönteni mindenki, hogy neki való-e ez a hivatás vagy sem – mondta.

