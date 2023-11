Nyakig benne van a a baloldal a külföldi kampányfinanszírozási botrányban

– Semmi meglepő nincs abban, hogy a Momentum megint Brüsszelbe rohan feljelentgetni Magyarországot, most éppen a parlament előtt lévő szuverenitásvédelmi törvény miatt – szögezte le közleményében a Fidesz-frakció.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, létrejön a Szuverenitásvédelmi Hivatal és már az önkormányzati, valamint az európai parlamenti választások vonatkozásában is börtönbüntetéssel sújthatják azokat a jelölteket, illetve az érintett jelölő szervezetek tisztségviselőit, akik külföldről érkező támogatást használnak fel – egyebek mellett ezt tartalmazza a Kocsis Máté frakcióvezető által benyújtott szuverenitásvédelmi törvénycsomag, amellyel összefüggésben a kormány az alaptörvény módosítását is kezdeményezi.

A teljes baloldal momentumostól nyakig benne van a külföldi kampányfinanszírozási botrányban.

– emelte ki a nagyobbik kormánypárt. Hozzátették: – Nem csoda, hogy nem tetszik nekik, ha bezárjuk a kiskapukat és akár három év börtönt is kaphat, aki idegen érdekcsoportoknak szolgáltatja ki az országot. Magyarország szuverenitása nem játék, a törvénycsomagot még idén elfogadjuk – szögezték le.