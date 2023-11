Orbán Viktor látványos videót tett közzé az országos hadgyakorlatról + galéria

Orbán Viktor miniszterelnök is ellátogatott hétfőn az Adaptive Hussars 2023 többnemzeti országos hadgyakorlat helyszíneire, amiről most egy látványos videót is megosztott a közösségi oldalán, és ezt írta hozzá:

A békéhez erő kell!

Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a kormányfő Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke társaságában indult Kelet-Magyarországra, ahol a hazánk védelmi képességeit tesztelő, több ezer katonát megmozgató műveletek zajlanak.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor előzőleg meghallgatta a katonai vezetők jelentését a hadgyakorlat eddigi tapasztalatairól.