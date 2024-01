Bakondi György: Továbbra is a migránsok elosztását erőlteti az Európai Unió

– A migrációs paktum 2015 óta folyamatosan napirenden van, és az Európai Unió (EU) továbbra is a kvóták szerinti elosztást, valamint a zöldhatáron áthatolók politikai menedékjogának egyszerűsített megadását tartja fontosnak – fogalmazott Bakondi György. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában felidézte: miután a magyar kormány 2015-ben megkérdezte az emberek véleményét, három és félmillióan vélték úgy, nem szabad engedni, hogy ellenőrzés nélkül tömegek özönölhessenek át az országon. Ezért műszaki és jogi határzárat hoztak létre, ami miatt szüntelen támadások érték Magyarországot.

– Bár számtalan ország határán van kerítés, azok jó kerítések, amelyeket senki sem bánt, a miénk ezek szerint nem jó, hiszen számos kötelezettségszegési eljárás indult miatta – emlékeztetett a főtanácsadó, majd hozzáfűzte, a migrációs paktumban szó van a határ közelében létrehozandó, több ezres migránstáborokról is, a magyarországi tranzitzónákat viszont bezáratták annak idején. Az utóbbi hónapokban nagy vita zajlott a migrációs paktumról, sok üzengetés, fenyegetőzés is volt, a Frontex, az európai szintű határőrizettel foglalkozó szervezet igazgatója pedig arról beszélt, hogy egyszerűsíteni kell az átjutást.

– Mintha a Frontex kvázi európai utazási iroda lenne, ahelyett hogy a külső határok őrizetét segítené

– fejtette ki álláspontját Bakondi György, aki arról is beszélt, hogy gyors ütemben, a saját eljárási szabályaikat is áthágva erőltették át a paktumot, egy politikai határozatot; most zajlik a szövegezés, és március–áprilisban lehet számítani a végleges szöveg elfogadására.

– Most sok ország próbál megoldást keresni a nemzeti érdekeik érvényesítésére, hiszen a lakosság véleménye mindenütt jelentősen megváltozott 2015 óta. Félelmet keltettek a Hamásszal szembeni háború kapcsán tavaly Nyugat-Európa-szerte lezajlott százezres antiszemita tüntetések, így az egyes országok keresik a megoldást, de nem szeretnek a központ akaratával nyíltan szembeszegülni – tette hozzá a főtanácsadó, aki hangsúlyozta, hogy a magyar kormány kitart a nemzeti érdekek védelme mellett. Közölte:

A migrációs paktum végleges szövegén lehet még csiszolgatni, ezen a magyar diplomácia teljes fordulatszámon dolgozik

Megjegyezte, elfogadhatatlan, hogy egy migránst be kell engedni azután, hogy például rálő a határt védőkre, leteszi a géppisztolyt, átmászik a kerítésen és politikai menedékjogot kér. A belbiztonsági főtanácsadó a helyzetet értékelve kijelentette, sokszorosára növekedett a Horvátországból Szlovénián keresztül Ausztria vagy Olaszország felé tartó illegális migráció. Romániába pedig legálisan mennek be munkavállalási célból a migránsok, majd elszöknek és illegálisan próbálnak Magyarországra jutni, aztán amikor elfogják őket a határon, bejelentik, hogy politikai menedékjogot kérnek.

– Szerbiában a tavalyi év utolsó hónapjaiban egy komoly rendvédelmi-titkosszolgálati akciósorozat kezdődött, ami a határ menti területet felosztó, felfegyverzett bűnözői csoportok felszámolására irányult, illetve a migránsok elszállítására. Most is vannak jelentős csendőri erők a területen a rendőrök mellett, ennek hatására valamelyest csökkent a nyomás a déli határon. Azonban a januárban elfogott, több mint 180 határsértő nem kevés – figyelmeztetett a főtanácsadó.

A magyar miniszterelnök kezdeményezésére létrejött módszert nagyon jónak ítélte a főtanácsadó, eszerint szerb, magyar és osztrák rendőri erők az észak-macedón határon teljesítenek szolgálatot, és már ott kiszűrik, feltartóztatják az illegálisan érkezőket.

– A prognózisok alapján minden fő migrációs útvonalon növekedés várható. A Gázai és a Száhel-övezet helyzetét tekintve a migrációs paktum nem a megoldás felé mutató lépés, valamennyi eleme elfogadhatatlan a magyar kormány és a nemzeti konzultáción résztvevők nagy többsége szerint is. A paktum értelmében táborokat kellene létrehoznunk akár több tízezer fő befogadására, és ha nem tudjuk a meghatározott időn belül elbírálni a menedékkérelmet, akkor be kellene engednünk az ott lévőket a kvóták szerinti elosztással, amiről a baloldali, liberális média végig állította, hogy ilyesmiről nincs is szó – mutatott rá a főtanácsadó.

Aláhúzta: az EU döntené el, hány főt kellene befogadni, ellátni, elhelyezni, a menedékkérelem elutasítása esetén pedig visszaszállítani oda, ahonnan jött, ami lehetetlen, hiszen azt sem tudjuk, honnan jött. – Akiket nem fogadna be az ország, azok után kilencmillió forintot kellene fizetni, az úgynevezett válsághelyzetben pedig újabb tömegek özönlenének be – hívta fel a figyelmet Bakondi György.