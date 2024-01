Király Nóra: Több tízezer forintot spórolhatnak ezzel a lépéssel a családok

Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, mindenkinek díjmentes lesz a közösségi közlekedés 14 év alatt és 65 év felett, emellett minden bérlet megszűnik a vármegye- és országbérleten kívül – jelentette be az építési és közlekedési miniszter Debrecenben. Lázár János tájékoztatott arról is, hogy bevezetik a napi kedvezményes jegyeket.

„Egy újabb lépést tett az ország, hogy egy családbarát országgá váljon”

– így reagált Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója a Hír TV Napi Aktuális című műsorában arra, hogy a kormány tervei szerint kiterjesztenék a 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményét a 14 év alattiakra is.

Lázár János építési és beruházási miniszter kedden Debrecenben jelentette be, hogy március elsejétől változik a tarifarendszer az állami közlekedésben. A politikus a sajtótájékoztatón jelezte azt is, hogy az eddigi 65-féle kedvezményből 22 marad meg március 1-jétől, és valamennyi 50 százalékos kedvezményes utazásra jogosít majd.

A 65 év felettiek ingyenes utazási kedvezményét kiterjesztik a 14 év alattiakra is, a 14–25 év közöttiek, ha nem vesznek bérletet, 50 százalékos kedvezménnyel utazhatnak csakúgy, mint a közszolgálatban.

Király Nóra szerint a családok komoly megtakarításokra számíthatnak március 1-jétől, de tette hozzá – arról sem szabad megfeledkezni, hogy ez egy fontos környezetvédelmi intézkedés is, hiszen így többen fogják igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket.