Verstappen egy okos válasszal tért ki az eltiltás elől

Mire tavaly elérkezett a Forma–1-ben az osztrák versenyhétvége, a McLaren már szorongatta az addig domináló Red Bullt, és Max Verstappennek éppen Spielbergben kezdődött meg évek óta nem látott nyeretlenségi sorozata, amikor tíz futamon maradt győzelem nélkül. Pedig a hollandnak az elképzelései szerint alakult a hétvégéje, a sprinten őt intették le elsőnek, az időmérőn ő futotta a leggyorsabb kört, és a futam nagy részében magabiztosan vezetett Lando Norris (McLaren) előtt. A kulcsszó (kulcsszavak) azonban a nagy részében, mert a második kerékcseréjekor sok időt bukott Verstappen, és a riválisa hirtelen ott termett mögötte. Ennek egyikük szempontjából sem lett jó vége: Norris sokadik előzési kísérlete során összeért a két autó, egy-egy defekt jutott mindkét pilótának, a brit kénytelen volt feladni futamot, Verstappen ugyan folytatni tudta, az ötödik helyen ért célba, vétkesként még tíz másodperces időbüntetést is kapott.

Verstappen is pórul járt a Norrisszal való ütközése miatt Fotó: AFP/Pool/Christian Bruna

Egy büntetőpontra az eltiltástól a világbajnok

És aminek még egy évvel később is nagy jelentősége van: a négyszeres világbajnok két büntetőpontot is bezsebelt. Akkor ennek nem volt más következménye, most viszont lehet, mert Verstappen azóta öt alkalommal sem fért a bőrébe, és a George Russell-lel való ütközése a június 1-jei Spanyol Nagydíjon az eltiltás határára sodorta őt. A Red Bull pilótája tizenegy büntetőpontnál jár, tizenkettő után ki kellene hagynia egy futamot.

Verstappennek tehát azóta óvatosabbnak kell lennie, bár az azóta megrendezett kanadai verseny előtt leszögezte, hogy nem akar változtatni a vezetési stílusán. A hétvégi Osztrák Nagydíj lesz az utolsó alkalom, amelyet kakaskodás nélkül kellene letudnia, aztán elévül két büntetőpont a tizenegyből – az eset után egy év elteltével törlik ezeket.

Természetesen a hétvégi futam előtti sajtótájékoztatón is előkerült Verstappen lehetséges eltiltásának témája. Az újságírók arról érdeklődtek a jelenlévőktől, hogy a túl sok szabály a versenyzés kárára megy-e. Míg a többi pilóta felelt a kérdésre, a holland pilóta megtagadta a válaszadást, ami azért sem volt meglepő, mert már a Kanadai Nagydíj után sem akart erről beszélni.

Erre inkább nem mondok semmit, nem kockáztathatom meg, hogy büntetőpontot kapjak

– zárta rövidre a kérdést. Persze ilyesmire amúgy sem került volna sor.