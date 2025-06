Vettel elismerte, visszatérhet a Forma–1-be a Red Bull-lal

Sebastian Vettel már a 2022-es visszavonulása előtt arról beszélt, korántsem biztos, hogy a búcsú örökre szól majd, bár remélte, hogy jól meglesz a Forma–1 nélkül is, és nem vágyik majd vissza a volán mögé. Nos, azóta rendszeresen hangoztatta, hogy megtalálta a helyét a száguldó cirkuszon kívül, és csak néha-néha vállalt egy-két felkérést, hogy egykori paripáival rövid bemutatót tartson a nagyközönségnek. Bő egy éve aztán elismerte, hogy a versenyzőként való visszatérésen is elmélkedik olykor, de ez nem tartozik a prioritásai közé, még ha többekkel, köztük a Mercedes csapatfőnökével, Toto Wolff-fal is tartja a kapcsolatot.

Sebastian Vettel a legnagyobb sikereit a Red Bull pilótájaként érte el. Fotó: AFP/Torsten Blackwood

Vettel visszatér a Forma–1-be?

Most a német klasszis újra nyilatkozott a jövőjéről. Felfedte, tárgyal a visszatérésről , de nem egy Mercedesbe ülne be, hanem a Red Bull-lal és annak tanácsadójával, Helmut Markóval egyeztet. Arra viszont ne számítsunk, hogy az energiaitalosok egy másik négyszeres világbajnokot adnának társnak Max Verstappen mellé, korábbi munkaadója nem pilótaként alkalmazná Vettel.

– Továbbra is nagyon jól kijövök Helmuttal, vele egyeztetek erről. Még nincsenek előrehaladott állapotban a megbeszélések, a részletekbe nem mentünk bele, de találnánk nekem szerepet. Hogy milyet, azt még kitaláljuk – idézte a Sport.de az egykori pilótát.

Markót váltaná a Red Bullnál a négyszeres világbajnok?

Korábban arról szólt a fáma, hogy Vettel épp a 82 éves tanácsadó szerepét vehetné át a Red Bullnál. Ezt Marko sem bánná.

– Volt ilyen ötletem. De még nem döntöttünk, messze járunk ettől. Arról sem tudok, hogy valaki szeretné, hogy visszavonuljak az év végén. Nekem legalábbis nincsenek ilyen irányú terveim.

Vettel nagyon tiszteli Markót, és szerinte nagy fába vágná a fejszéjét, ha az osztrák munkáját venné át.

– Ő pótolhatatlan, maradjunk ennyiben. Már csak a személyisége is, de neki egyébként is hatalmas szerepe volt mindabban, amit a csapat 2005 óta elért. És talán nem is az a cél, hogy valaki pótolja őt. Már jó néhányszor beszélt arról, hogy befejezi, de még mindig itt van, én pedig azt kívánom neki, hogy még sokáig maradjon. De a dolgok könyörtelenül mennek tovább, ezt ő is tudja. Kíméletlenül realista, és jól fel tudja mérni a helyzetet. Érezni fogja, mikor jön el a búcsú ideje. El kell ismernem, hogy az elmúlt években nem volt már annyira szoros a kapcsolatunk, de tudom, hogy mit csinál. És történjék bármi, még mindig nagyon sokat lehet tanulni tőle – dicsérte Markót Vettel.