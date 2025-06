Mi a baj Lewis Hamiltonnal? Toto Wolff megadta a választ

Előbb vagy utóbb több nagy bajnok is beadta a derekát a Ferrarinak, ha csak az ezt az évszázadot nézzük, Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel és Fernando Alonso is átült a tűzpiros autóba, és természetesen nem feledkeztünk meg a maranellóiak legfrissebb szerzeményéről, a hétszeres vb-győztes Lewis Hamiltonról sem. Räikkönennek bejött a váltás, 2007-ben övé lett a korona, de azóta minden bajnoknak és a címről még csak álmodozó pilótáknak, köztük Felipe Massának és Charles Leclerc-nek is a csalódás lett a jussa.

Olykor mintha a kommunikáció is gondot okozna Hamilton és a Ferrari között Fotó: NurPhoto/PADDOCKER

Egyelőre ez a helyzet Hamiltonnal is. Elhamarkodott következtetéseket nem akarunk levonni, hiszen még az idény első fele sem zajlott le, ugyanakkor meseszerű bemutatkozásról nem beszélhetünk a brit versenyző esetében, aki tizenkét idény és hat közösen szerzett világbajnoki cím után köszönt el a Mercedestől a Ferrari kedvéért.

A 40 éves pilóta eddig

csak egy győzelmet ünnepelhetett az olaszok színeiben, de az is csak részsiker volt, mivel Kínában csak a sprintfutamon intették le elsőnek, illetve övé volt a pole a kurta versenyen. Az eddigi tíz nagydíj közül egyet sem tudott megnyerni, sőt, még csak dobogóra sem állt az idén, a pontversenyen hatodik helyezettjeként 119 ponttal marad el az éllovas Oscar Piastritól (McLaren).

Persze mindez nem csak Hamilton hibája, a Ferrari idén sem szárnyal, az alakulatnál már 2019 óta versenyző Leclerc-nek egy második és két harmadik hely jutott, de azért egy futamgyőzelemnyi, azaz huszonöt pont előnye már van csapattársával szemben.

A rekordbajnok előző csapatának, a Mercedesnek a pilótái ehhez képest már hat dobogós helyezésnél járnak, és George Russellnek Kanadában még a győzelem is összejött. Vajon jó döntés volt Hamiltonnak istállót váltani?

Wolff: Hamilton nem felejtett el vezetni

Mint azt már fentebb leszögeztük, nem akarunk elhamarkodott kijelentéseket tenni, Toto Wolff szerint mindenesetre nem működik a kémia a veterán versenyző és a Ferrari között. A Mercedes csapatfőnöke a Bloomberg Hot Pursuit podcastben mondta el, miért látja így a helyzetet.

– Nem felejtesz el ilyen gyorsan vezetni. Lewis 2021-ben nagyszerű volt, de aztán a szabályváltoztatások miatt minden nehezebb lett, de még akkor is jól teljesített. Csak azért, mert csapatot váltasz, nem veszíted el hirtelen a képességeidet. Mindenkinek szüksége van egy kis időre az alkalmazkodáshoz. Ez egy másik autó, máshogy kell vezetni, emellett pedig egy új mérnöki gárdával dolgozik együtt. Részese kell hogy legyél az autó fejlesztésének, hogy az illeszkedjen a vezetési stílusodhoz – magyarázta Wolff.

A német istálló első embere a vezetési stílus mellett két dolgot nevezett meg Hamilton szenvedésének fő okaiként.

– Nyomokban már láttam a régi Lewist az idény elején, csak rá kell találnia önmagára, és az idények második felében mindig erősen teljesít. Szóval soha nem szabad leírni Lewis Hamiltont – húzta alá az osztrák szakember, aki szerint Hamilton mentalitása is eltér a Ferrariétól. Néhány futamon pedig kommunikációs zavarok is felmerültek.

Egy ízig-vérig olasz istállóba csöppent egy brit srác. Eltart, míg beilleszkedik

– tette hozzá.

Az Osztrák Nagydíjra hozhat fejlesztéseket a Ferrari

A hétszeres világbajnok az elmúlt hetekben különösen sokat panaszkodott, fejlesztéseket követelt az autóra. Úgy tűnik, meghallgatták az imáit, mert a Ferrari már a hétvégi Osztrák Nagydíjon előrukkol fejlesztésekkel, és Frédéric Vasseur továbbiakat is kilátásba helyezett.

– Nagy szükségünk van a fejlesztésekre, sokat kell változtatunk, hogy az élmenőkkel versenyezzünk – fogalmazott Hamilton a Kanadai Nagydíj után. – Azt hiszem, hogy a következő futamon be is vetünk néhány újítást, de talán nem lesz sok belőlük. Ez egy ilyen év.