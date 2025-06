Klopp kimondta, amit a Liverpool-szurkolók hallani akartak

A Premier League 2024/2025-ös idényét még Jürgen Klopp gárdájával nyerte meg Arne Slot, de ezen a nyáron már kezdi a saját képére formálni a Liverpoolt, és ehhez a klub egy vastag pénztárcával járult hozzá. A Vörösök nem akarták elengedni Trent Alexander-Arnoldot, de az angol védő új kihívásokat keresve a Real Madridhoz igazolt, ezért őt Jeremie Frimponggal (Bayer Leverkusen) pótolta a klub. Hamarosan új balbekk is érkezik Kerkez Milos személyében, egybehangzó sajtóértesülések szerint megegyezett erről a Bournemouth és a Liverpool, már csak az ilyenkor megszokott orvosi vizsgálatok vannak hátra. Magyar szemszögből a legnagyobb meglepetést Pécsi Ármin (Puskás Akadémia) szerződtetése jelentette, de a klub szurkolóit Florian Wirtz leigazolása is meghökkentette. A német középpályást még az amúgy nagy kedvvel költekező Manchester City is drágállotta, a Liverpoolra pedig nem jellemző, hogy hatalmas összegekkel dobálkozna. Most mégis megtette, brit átigazolási rekordot jelentő összegért, a bónuszokat is beleértve közel 138 millió euróért vette meg őt.

Klopp úgy látja, hogy Wirtz megvásárlásával jó döntést hozott a Liverpool Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Klopp: Wirtz nagy erősítés

Nem csak a vételára miatt várnak sokat Angliában Wirtztől. Fiatal kora (22 éves) ellenére már vezére volt a Bayer Leverkusennek, az előző két idényében a Bundesliga legjobbjának választották, nem véletlen, hogy felkeltette a City, a Real Madrid és a Bayern München érdeklődését is. Több szakértő is arra jutott, hogy Szoboszlai Dominik jól járhat a posztrivális érkezésével, Klopp szerint a Liverpool is.

– Ez valami csodálatos lesz, abban biztos vagyok – mondta szombaton a német edzőlegenda honfitársa leigazolásáról.

Nagyon nehéz a Premier League bajnokának megerősíteni a csapatot, de a Liverpool képes volt erre. Különleges tehetséget szerződtetett Florian Wirtz személyében. Alig várom, hogy lássam, mi sül ki belőle. Nagyszerű lesz

– lelkendezett Klopp.

Kik a Liverpool további kiszemeltjei?

Könnyen lehet, hogy Kerkez Milossal nem fejezi be a vásárolgatást a Liverpool. Angol lapértesülések szerint a Vörösök komoly ajánlattal készültek a Tottenham és a Newcastle által is csábított Marc Guéhiért, de a Crystal Palace védője kitöltené a szerződését, amely jövő nyáron jár le. A Vörösöknek viszont mindenképpen lépniük kell majd, hiszen Jarell Quansah minden bizonnyal a Bayer Leverkusen játékosa lesz, Joe Gomez sajnos többször sérült, mint amikor nem, és ha esetleg Virgil van Dijk vagy Ibrahima Konaté kidőlne a sorból, akkor bajba kerülne Slot csapata.

A lehetséges távozók között a mellőzött Federico Chiesát említhetjük, és Darwin Núnezen is szívesen továbbadna a klub, mivel az uruguayi csatár helyett olyasvalakire lenne szüksége, aki be is tudja fejezni a támadásokat. Núnezt korábban az Atlético Madriddal boronálták össze, de a legfrissebb pletykák szerint Nápolyban találhat új otthonra.

Ha a támadót sikerül eladni, a híresztelések alapján Hugo Ekitikével (Eintracht Frankfurt), Julián Álvarezzel (Atlético Madrid), esetleg Alexander Isakkal (Newcastle) pótolhatná őt a Liverpool, de utóbbi érkezésére vajmi kevés az esély, mert sok-sok zsák arany is kevés lenne a svéd válogatott futballistáért.