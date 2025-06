Bilderberg-összeesküvők teljes fedésben

Horváth József volt elhárító tábornok barátom egy cikkében mélyreható szakmaisággal elemezte az izraeli hadsereg sikerét Irán megtámadásában. Okfejtésének lényeges eleme volt, hogy az izraeli hadsereg a titkosszolgálat felderítő és operatív előkészítő munkájának köszönhetően volt a támadás kezdeti szakaszában olyan hatékony. Persze miért neveztetik hatékonynak egy fegyveres háború megindítása, állítható pellengérre a cikk írója. Nyilván most nem a háború erkölcsi tartalma a témánk, hanem a tény, hogy modern világunkban teljesen háttérbe szorultak a korábban jól teljesítő módszerek, mind a hadászatban, mind a politikában, és lássuk be, a civil életünkben is.

Az izraeli példának a lényeges múltbeli eleme: maga az ember. Egy adott helyen felbukkanó operatív tiszt, egy emberek által létrehozott körülmény vagy éppen mindennek a tökéletes álcázása.

Ha így közelítünk, kijelenthető, hogy David Barneának, az izraeli titkosszolgálat vezetőjének zsenialitása csupán annyi volt, hogy visszafordult a múlt eszköztára felé. Nem hitte el, hogy a nagyhangú fenyegetés, a médiapropaganda vagy a mindenekfeletti technika képes pótolni az emberi kreativitást, éleslátást és döntési kompetenciát, amely képesség nem betáplálható az egyébként nagy sebességű és villámgyors digitális gépfejekbe. Ténnyé vált tehát, hogy a múltból vett tapasztalat a jövő stratégiáját továbbra is képes támogatni. Sajnálatosan igaz ez akkor is, amikor elfogadhatatlan célok elérését tűzik ki. Mert ilyen nyilvánvaló rémálom mondjuk a világkormány víziója, ahol nincsenek nemzetek, egyéni érdekek, csak egy felsőség akarata, miként a jól ismert Bilderberg-csoport szándékában például folyamatosan tetten érhető.

Ukrajna és Oroszország, Izrael és Irán, India és Pakisztán katonai konfliktusai árnyékában meghúzódva össze is ültek Svédország fővárosában, Stockholmban Bilderberg 2025 címén ezen globalista elit tagjai. Akik még 2024-ben is arcunkba nevetve, a médianyilvánosság előtt fejtették ki, mi vár ránk, leen­dő modern rabszolgákra. Tették ezt úgy, hogy fel sem merült bennük, talán nekünk nem lesz elfogadható életcél, sőt akadályt kívánunk gördíteni a jól átgondolt, emberiség elleni támadásuk elé. Klaus Schwab vezetésével a Világgazdasági Fórum elsősorban Davosban tárgyalgatott víziójukról, már amikor a fényűző kicsapongások közepette maradt idejük filozofálni is.

De ma 2025 van. Ráadásul változott a nemzetközi széljárás. Megszűnt az egypólusú világ, amit szintén ők találtak ki és igyekeztek maximalizálni. Hiszen új erőterek megjelenése mellett Amerika elnöke is kicserélődött olyanvalakire, Donald Trump személyében, aki nagyon is ellene van a háttérerők diadalának. S ha változik a körülmény, változik a módszer. Tudják ezt a Bilderberg-közösségét alkotó politikusok, gazdasági érdekkörök vezetői, beavatott újságírók és mindazok, akik magukat felsőbb kategóriába sorolták. Látva a széljárás változását, visszatértek az igazi módszereikhez, és ismét operatív/konspirált módra kapcsoltak.

A svédországi találkozó teljes fedésben zajlott. Nincs médiahír, kiszivárogtatás, nagyképű kinyilatkoztatás. És, hogy az egészet teljesen lefedjék, még Schwabot is eltüntették a vezérszerepből. Úgy tűnt, hogy feladták a játékukat, behódoltak a „nyolcmilliárd” akaratának, azaz befejeződhet a világ teljes káoszba taszításának víziója. Nos, nem!

Előnyük ugyanis még jelentősebb azzal, amit jó néhány évtized alatt kiépítettek: gazdasági pozícióban, politikai elit kiválasztásában és a mainstream média kiépítésében. A változás csak annyi, hogy visszatértek a konspirált térbe, oda, ahol ők sokkal inkább rendelkeznek tapasztalattal.

S miközben Svédországban a Bilderbergek önfeledten konspirálnak, a Világgazdasági Fórum Davost a kínai Tiencsinbe áthelyezve arról a jövőképről tanácskozott, ahol magát az embert kívánják kiiktatni az új világ működéséből. A kulcstéma a társadalom technokrata szerkezetátalakítása. Csak címszavakban: „Transzhumanizmus”, ahol a gép-ember egyesítése valósul meg. „One Health”, vagyis éghajlat, állatgyógyászat, világjárványok kezdetének integrálása. „Digitális ellenőrzés”, úgymint minden információ digitális formában egy helyen őrzendő. „Természet adózás” a víz és szén-dioxid után, a talaj és biodiverzitás pénzzé tétele, és végül „Ml-dominancia”, amikor a digitális ügynökök felváltják az emberi döntéshozatali folyamatokat.

Hogy mindez csak futurizmus? Lehet, bár ott messze Kínában átvették a stratégiát és politikai taktikát dolgoztak ki a megvalósításhoz a jelenlevők, akik között ott volt az IMF vezetése éppúgy, ahogy a kínai nemzeti bank alvezére. De nem hiányoztak a nagyban gondolkodó gépfejlesztők, ahogy a tőzsdék pókerjátékosai sem.

A résztvevők arcát nézve úgy tűnt, nagyon is eltökéltek eme agyrém bevezetésére, amit nyíltan ki is mondtak. Konspiráció és nyílt sisak egy időben, de földrajzi távolságban.

Miről van hát szó, létezhet, hogy nem tudtak egymásról, vagy egy igazán big-game bontakozik ki a szemünk előtt? Úgy tűnik, nekünk „nyolcmilliárdoknak” csak egyetlen kérdést kell feltennünk: Mi a különbség Davos világkormánya, a londoni új birodalom építése, Peking globális technokráciája, Brüsszel nemzetek nélküli Európája vagy akár Rijád világkalifátus víziója/filozófiája között? Ön nyert: semmi!

A szerző titkosszolgálati szakértő,

a Védett Társadalom Alapítvány kuratóriumának elnöke