Lenyűgöző felvételek készültek a havazásról + videó és galéria

Szolnokon csak vékony fehér lepel fedte az autókat és háztetőket, de a látvány így is rendkívül télies képet nyújtott – írta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hírportál.

Fotó: Fotó: SZOLJON/Mészáros János

Somogyban komoly balesetet is okozott a lehullott hó

A Dunántúlon, Somogy vármegyében is a napközben áthaladó hidegfront alakította az időjárást. Ladnál a templomdombnál egy kamion nekicsúszott az út melletti falnak, erről egy Facebook-felhasználó a közösségi oldalán tett közzé képet – számolt be a Somogy Vármegyei Hírportál.

Ugyanakkor nem mindenki szomorkodott, egy másik somogyi lakos például humorosan azt írta, mindig is szeretett volna egy zebrát a háza elé, ez most meg is valósulhatott, ha csak rövid időre is.

Fotó: Lang Róbert

Debrecenben is befogták a munkagépeket

Kinek bosszúságot, kinek gyermeki örömöt okoz, hogy péntek délelőtt megérkezett az erőteljes havazás Hajdú-Biharban is. Tagadhatatlan, a látvány káprázatos, a talpak alatt ropogó hó öröme utánozhatatlan, de a csúszós járdák és a közúti közlekedés szempontjából problémát jelenthet a hóesés – írta a Hajdú-Bihar Vármegyei Hírportál.

Fotó: Molnár Péter

Az AKSD Városgazdálkodási Kft. munkatársai néhány perccel reggel kilenc óra előtt jelentették Debrecen önkormányzatának, hogy nulla fokos hőmérséklet mellett enyhe havazás, síkosság, 0 és 1 centiméteres hó észlelhető az egész város területén. A korábbi órákban a meteorológiai szolgáltató honlapján figyelmeztetést adtak ki Hajdú-Biharra is a havazás miatt, ezt azonban már visszavonták.

A fővárost is elérte a havazás, a Magyar Nemzet galériájában számos felvételt tett közzé a téliesre forduló időről.