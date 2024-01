Sorban verték át az embereket az interneten

Egy idő után az egyik közösségi oldalon még egy kamuprofilt is létrehozott, amellyel egy beteg ember számára gyűjtött pénzt, majd ott egy csoportot is alakított, ahol adománygyűjtést szervezett szintén egy általa kitalált páciens számára.

A gyanútlan felhasználók több esetben 5–100 ezer forint közötti összeget utaltak a megadott számlaszámra adományként,

amit a férfi – mint a többi esetben is – a megélhetésére költött. Az elkövető időközben bevonta mezőladányi rokonát is a könnyű pénzszerzésbe, úgyhogy a hirdetéseket ugyan a férfi adta fel, de a csalás útján szerzett összeg a nő bankszámláján landolt, amit ő is vett fel és költött el.

Az eljárásban a 22 éves budapesti férfi és 23 éves mezőladányi társa elismerte a bűncselekmények elkövetését. A pásztói nyomozók az eljárás vizsgálati szakaszát a napokban lezárták, és az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg a Pásztói Járási Ügyészségnek.