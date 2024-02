A lottóturisták Békésben is megjelentek, a telitalálat 5,6 milliárd forintot ér

A lottóláz már ott tart Békésben is, hogy ellepik az emberek a fogadóirodákat, a szombati húzás előtti utolsó napok, órák a legintenzívebbek – írja a Beol. A portálnak nyilatkozó Czeglédi Katalin, a Kopp Békéscsabai Atlétikai Club marketing menedzsere elmondta, Lencsési Lottózójukban is érződik, hogy az ötöslottónál a halmozódás 26 hete tart, és a játék történetének második legmagasabb összegű jackpotja várja a játékosokat.

A szombati sorsoláson ugyanis már 5,6 milliárd forintot ér a telitalálatos.

– Romániából is érkeznek játékosok hozzánk, de nem feltétlenül csak a lottózás miatt – hangsúlyozta Czeglédi Katalin. – A csabai piacon a szombati a főnap, és ha már eljönnek, beugranak a lottózónkba is feladni néhány szelvényt, ha már ekkora a főnyeremény. Egyébként pedig számos, személyes kapcsolatunk is van a határon túliakkal, akár az atlétika kapcsán is. A legismertebb a Békéscsaba – Arad – Békéscsaba Szupermaraton, mely nagy népszerűségnek örvend a határon innen, és határon túl is.

Persze, az internet világában már nem feltétlenül kell elmenni személyesen egy lottózóba, hogy a tuti számainkat megtegyük.

Ugyanakkor gyulai értékesítők szerint egészen más a varázsa annak, ha mondjuk, egy várfürdői lazítás után ebéd előtt vagy után bemennek a családdal, a barátokkal egy lottózóba, és kitöltenek néhány szelvényt. Mivel már lubickoltak, befürdeni biztosan nem fognak. A határ menti értékesítők beszámolója szerint a mostani főnyeremény miatt nemcsak többen ikszelnek az 5/90-es játékon, hanem több mezőn is tippelnek a játékosok.

