A Pozsonyi Bíróság kimondta: érvénytelen a magyar származású történész elbocsájtása

A Pozsonyi Kerületi Bíróság kimondta: érvénytelen volt a magyar származású kurátor elbocsájtása a Pozsonyi Városi Múzeumból – vette észre a Mandiner. A magyar felmenőkkel bíró szlovák történészt, Falath Zsuzsannát a magyar olvasók 2018 decemberében ismerhették meg, miután a Pozsonyi Városi Múzeum fiatal kurátora egy Magyar Hírlapnak adott interjúban beszélt a szlovák történelemszemlélet hamis egyoldalúságáról. A kurátort később, 2019 októberében kirúgták munkahelyéről.

Falath Zsuzsanna szerint elbocsátásának egyetlen oka volt, az interjú, melyben kritizálni merte a szlovák történetírást.

A kurátor és jogi képviselője, Nagy Dávid 2022-ben két pert is indított a pozsonyi múzeum ellen, egyrészt egy munkajogit, jogtalan elbocsátás miatt, másrészt diszkrimináció miatt is perelik az intézményt. A munkaügyi per célja annak bizonyítása, hogy a fiatal történész elbocsátása jogszerűtlen volt. A múzeum azzal védekezett, hogy szerkezeti átalakítás miatt feleslegessé vált Falath kurátori pozíciója, mivel új restaurátorra volt szükségük, akinek a bérét, költségvetési forrás híján, Falath kurátori státusának megszüntetésével tudták csak előteremteni.

Csütörtökön Falath Zsuzsanna ügyvédje a közösségi oldalán megosztotta:

Győzött az igazság! Falath Zsuzsi elbocsátása érvénytelen a Pozsonyi Kerületi Bíróság végzése alapján is!

– írta Nagy Dávid.