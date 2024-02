Brüsszeli pénzből dicséri a balos sajtó az Európai Uniót

Az amerikai demokraták és a nagykövet mellett Brüsszeltől is kap támogatást a hazai baloldali sajtó – írta legfrissebb elemzésében a Tűzfalcsoport. Mint fogalmaztak, most a Telexen, a 24.hu-n, a Nyugaton és a Refresheren volt a sor, az EP-választás előtt Brüsszel úgy ítélte meg, hogy ők képesek a leghitelesebb képet adni az Európai Parlamentben folyó munkáról, ezért közös projektet indított a liberális lapokkal.

Az nem újdonság, hogy a Telex és a többi baloldali lap rengeteg külföldi támogatást kap. Ezek leginkább Soroshoz voltak köthetők, ám most megjelent az Európai Unió is. Ugyanis

a felsorolt lapok mindegyikén elindult az EP2024 nevű, Brüsszelt dicsérő blog, amelyet teljes egészében külföldről fizetnek

– olvasható a portál elemzésében.

Brüsszel közös projektet indított a liberális lapokkal. Forrás: Tűzfalcsoport

Hangsúlyozták: nemcsak hogy onnan fizetik, nagyjából ezek a lapok ugyanazokat is írják: optimista brüsszeli híreket és masszívan kormányellenes cikkeket.

Az elmúlt napokban a Telex, a 24.hu, a Nyugat, a Refresher, az Economix felületein pontosan ugyanolyan hirdetés és Brüsszelt reklámozó rovatok jelentek meg, a következő szöveggel:

„A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európai Parlament kommunikáció területére vonatkozó támogatási programja keretében valósult meg. Előkészítésében az Európai Parlament nem vett részt, és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a projekt keretében nyilvánosságra hozott információkért és álláspontokért, amelyekért kizárólag a szerzők, a megkérdezett személyek, a program szerkesztői és terjesztői felelősek az alkalmazandó jognak megfelelően. Az Európai Parlament nem felel a projekt megvalósításából esetlegesen származó közvetlen vagy közvetett károkért sem.”

Több baloldali portálon is ugyanaz a szöveg jelenik meg. Forrás: Tűzfalcsoport

Azaz négy balliberális lap, amelyek mind kapnak pénzt Brüsszeltől, hogy a 2024-es EP-választásokról írjanak. Azonban ezek a portálok két dolgot írnak: brüsszeli propagandát és hurráoptimista cikkeket, illetve kormányellenes véleménycikkeket.

Ezt olyannyira összehangoltan teszik, hogy néha csak szó szerint átveszik a Brüsszelből küldött közleményeket. Erre jó példa az egyik Európai Parlament által megszavazott rendelet, amely szigorúbban büntetné a gyorshajtást. Szinte minden Brüsszelből fizetett lap egy az egyben lehozta a mínuszos hírt – mutat rá a Tűzfalcsoport, hogy a cikkek valójában egy EP-közlemény szó szerinti átvételei.

A portál kitért arra is, hogy

a pénz nem jár csak sima hírekért, a magyar kormányt is kell kritizálni érte.

Így tesz a Telex és a 24.hu is, melyekre alapvetően az a jellemző, hogy a magyar kormányt és Magyarországot negatív kontextusban írják le, míg Brüsszelt dicsérik. „A Nyugat.hu más módszert követ. Ők szerelmesek Brüsszelbe. Európai Egyesült Államokról álmodoznak és kritika nélkül leközlik a brüsszeli liberális mantrákat. Például ha kell, az autósokat szidják, ilyen cikkekkel: Az autósok felelősek a teljes uniós szén-dioxid-kibocsátás majdnem 30 százalékáért. De ők is jellemzően el vannak ájulva az Európai Parlamenttől és az ott folyó munkától. Így írnak: Saját készítésű fotókkal mutatjuk be, hol üléseznek a politikusok és a civilek egy jobb Európáért” – írta a Tűzfalcsoport. Kitértek arra is, hogy a 444.hu európai uniós milliókból gyárt hamis, Putyin-párti narratívát a magyar jobboldaliakról.

Borítókép forrása: Facebook