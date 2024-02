Karácsony újabb csapást mérne a közlekedésre, ezúttal a nagy autókat sarcolná meg

Jól sikerült Karácsony Gergely franciaországi látogatása, szuvenír helyett azonban egy kis fricskát hozott haza, amit rögtön át is adna a budapestieknek: ezúttal a zöld rendszámos autókat sarcolná meg, nem is akárhogy. A főpolgármester közösségi oldalán számolt be róla, milyen városfejlesztési ötletre bukkant, majd felidézte a párizsi példát, miszerint az ott élők arról szavazhattak, szeretnék-e, ha háromszorosára emelnék a terepjárók parkolási díját.

A szavazás eredménye szerint igen!

– osztotta meg Karácsony a szavazók véleményét. Csak éppen azt felejtette ki, hogy ugyan a szavazók 54,55 százaléka voksolt arra, hogy jobban sarcolják meg a nagyobb autók tulajdonosait a parkolásuk ideje alatt, a szavazás mondhatni senkit sem érdekelt, mert a jogosultak mindössze 5,7 százaléka vett részt rajta.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy Párizs belvárosának körülbelül 1,3 millió lakosa volt jogosult véleményt formálni a kérdésben, ám őket nem érinti az eredmény, mivel a helyi lakosok utcai parkolása változatlan marad.

Az Autó-Motor beszámolója szerint még nincs rendelet, sőt, Anne Hidalgo párizsi főpolgármester azt nyilatkozta, hogy egyelőre

nem nyújtja be a javaslatot közgyűlési szavazásra, mert kétséges annak elfogadása az alacsony részvétel miatt.

Karácsony Gergely ezt figyelmen kívül hagyta, ugyanakkor beismerte, hogy van abban némi logika, hogy a városra kevésbé ártalmas, zéró kibocsátású autók ingyen parkolhassanak. – Na de abban, hogy a naponta ingázó, kamu zöld rendszámos autók még ingyen is foglalják a parkolóhelyeket, abban mi a logika? – tette fel a kérdést közösségi oldalán, majd arról érdeklődött, mit szólnának a budapestiek ahhoz, ha népszavazással dönthetnének a kérdést illetően.