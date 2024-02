Már Karácsony lehetséges utódjáról beszélnek a baloldalon

– A pártok formálisan nem jelezték rosszallásukat, mert mindenki tudja, hogy vannak „szent tehenek”, amelyeket nem bántunk, ezek közé tartozik Walter Katalin is – fogalmazott egy Momentum-közeli forrás, az állítást pedig, hogy Walter érinthetetlen, több helyről is hallottuk. Köztudott, hogy a BKK-vezér Bajnai Gordon egyik bizalmasa: a volt miniszterelnök kabinetfőnökeként is dolgozott egy darabig, amikor Bajnai megpróbált visszatérni a politikába 2013-ban és 2014-ben az Együtt nevű pártjával, de az üzleti életben is volt közöttük közreműködés.

Elbizonytalanodás

A jelenleg rendkívül rossz irányba tartó kampány miatt érezhető a baloldali pártok és szereplők részéről egyfajta elbizonytalanodás Karácsony Gergellyel kapcsolatban – hallottuk egyes szereplőktől, amellyel kapcsolatban több forrásunk úgy fogalmazott: a pártok mentik a menthetőt, mindenki igyekszik olyan témákról beszélni, ami nem közlekedésszervezés. A problémát a főpolgármesteri kabinetben észlelték, de a cselekvést nem látni. MSZP-s forrásunk megjegyezte: tudomása szerint informálisan a pártja is jelezte Karácsonyék felé azt a véleményt, hogy nem jó irányba mennek a dolgok.

Mint az lapunk is megírta, Gyurcsány Ferenc például azt a stratégiát követi, hogy bár nem támadják Karácsonyt, de nem is dicsérik. Általánosságban pedig elmondható, hogy a baloldal minden szereplője aggódik a korábban sima győzelemként elkönyvelt főpolgármester-választás kapcsán.