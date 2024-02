Kételkednek a közös listában

Az ügyvéd azt is elárulta, az V., a XII. kerületben, valamint Zuglóban valószínűleg lesz előválasztás, a Civil Választási Bizottság hivatalosan is felkérést kapott a jelölőszervezetektől, jelöltektől az előválasztás lebonyolítására. Ezenkívül Magyar György a XXI., illetve a XXII. kerületet említette mint lehetséges helyszínt. – Hogy a többi kerületben hogy állnak a tárgyalások az ellenzéki pártok között, nem tudjuk, de Karácsony Gergely főpolgármester is február közepét jelölte meg határidőnek, vagyis addig a pártoknak dűlőre kell jutniuk egymással. Vagy megállapodnak egy közös jelöltben, vagy előválasztáson döntik el, ki legyen az egyedüli ellenzéki polgármesterjelölt – fogalmazott Magyar György.

A 2019-es előválasztás hajrájában: Kerpel-Fronius Gábor, Magyar György és Karácsony Gergely Fotó: Kurucz Árpád

Ismert, a Magyar György által is említett kerületekben több ellenzéki párt is bejelentette már, hogy polgármesterjelöltet állít. Ezek közül Zuglóban a leg­érdekesebb a helyzet, ugyanis ott jelenleg az MSZP-s Horváth Csaba a polgármester, a Momentum pedig ennek ellenére indítja Rózsa Andrást a júniusi választáson.

Amellett, hogy egyes kerületekben komoly baloldali belharc folyik, a közös lista állítására is egyre kevesebb az esély, ebben Karácsony Gergely sem nagyon hisz már. A főpolgármester a Népszavának úgy fogalmazott, lehet, hogy nem közös listán, de egy politikai közösségként indulnak a júniusi önkormányzati választáson az ellenzéki pártok. Mint mondta, az ellenzéki egység egyértelműen megvan azokban a pártokban, amelyek ma a fővárosi ellenzéki koalíciót alkotják. Karácsony eredeti javaslata ugyan arról szólt, hogy a pártok közös fővárosi listát állítsanak, de a Momentum januárban vetette fel, legyen két külön lista a fővárosban, egy liberális zöldlista, amin a Párbeszéd és a Momentum szerepelne és egy szociáldemokrata baloldali lista, amin az MSZP és a DK.

Borítókép: Ellenzéki kampányzáró rendezvény a XV. kerületben a 2019-es önkormányzati választáson (Fotó: Kurucz Árpád)