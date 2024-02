Rejtélyes gyilkosságok borzolják az újpalotaiak idegeit, négy napon belül két ember is meghalt

Rejtélyes gyilkosság rúgta fel a XV. kerületi lakosok hétköznapjait Páskomliget környékén. Az egyik kerületi Facebook-csoportban indult el a találgatás február első hétvégéjén, miután több rendőrautó jelent meg a környéken – írja a BorsOnline.

Egy Erdőkerülő utca környékén elő férfi, C. Gergely jól ismerte a középkorú házaspárt is, akik miatt a rendőrök szerinte kivonulhattak február 4-én. Tudja azt is, hogy a férjet Gábornak hívják, ő két héttel ezelőtt kereste a feleségét, miután eltűnt. Sehol nem találta a nőt, akivel egyébként a Páskomliget erdejében éltek. Hozzáfűzte, látszott rajtuk, mennyire szerették egymást. Az ügy azonban itt még nem ért véget.