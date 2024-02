Ungváry Krisztián szerint a magyar adófizetők jól jártak Trianonnal

– A trianoni békeszerződés kapcsán Magyarország nem a fejlett, hanem a fejletlenebb területeit vesztette el – jelentette ki Ungváry Krisztián a Frisshírek podcastjében, szúrta ki a Mandiner. A történész szavai szerint ez olyan, mintha Budapestről levágnák Kelet-Magyarországot. A budapesti adófizető sokkal jobban járna.

Trianon korántsem annyira szörnyű

– hangoztatta. – Ha egyrészt felismernénk azt, hogy ez a Trianon – bármennyire is rettenetes, tönkretette egy ország lakosságának nagyon jelentős részét – korántsem annyira szörnyű, mint amennyire ez be lett állítva. Sokkal rosszabb is lehetett volna – fogalmazott.

A történész szerint ugyanis Trianonnak nem az a baja, hogy elvették az erdeinket és bányáinkat meg a hegyeinket, mert azok nem a mieink, hanem azoké, akik ott éltek. Speciel a trianoni békeszerződés kapcsán Magyarország nem a fejlett, hanem a fejletlenebb területeit vesztette el.

Mint Ungváry egy példával rámutatott, szerinte ez olyan,

mintha Budapestről levágnák Kelet-Magyarországot. A budapesti adófizető sokkal jobban járna

– tette hozzá.

Ungváry Krisztián említett kijelentéseit az alábbi videó 37. percétől kezdődően hallgathatja vissza: