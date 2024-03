Böjte Csaba: Mindannyian imádkozzunk az áldott békéért

– Jézus Krisztus szerelmi vallomását jelenti a karácsony és a húsvét is – mutatott rá a Metropolnak adott húsvéti interjújában Böjte Csaba. A ferences rendi szerzetes elmondta: olyan gyönyörű, hogy a nagy Isten képes akár a nagypénteket is megbocsátani. Ezt nekünk is meg kell tanulnunk – hívta fel a figyelmet az atya, aki nemrég tért vissza Kárpátaljáról.

Kárpátaljai magyar pedagógusok meghívására tartott előadást Csaba testvér, aki ezt követően több településre ellátogatott. Útja után azt fontolgatja, hogy Kárpátalján is létesít árvaházat. Felidézte: amit látott, szívfájdító volt.

Senki nem tudja, hány ember halt meg eddig, de több százezer férfiról beszélnek. Mindannyian imádkozzunk az áldott békéért, ennél fontosabb semmi sincs!

– mondta Böjte Csaba.

Úgy látja, Kárpátalján a háború nem a helyi kis közösség érdeke, hanem a nagypolitikáé. Emberileg nézve, a helyiek nem bíznak abban, hogy ebből ukrán győzelem lesz, ennek ellenére a békéért nem szabad hivatalosan imádkozniuk, csak a győzelemért – mondta az atya, aki húsvéti üzenetét a tapasztaltakhoz igazította:

sokkal alázatosabbnak, türelmesebbnek, nyugodtabbnak és bölcsebbnek kellene lenni.

– A szolgáló szeretet útján kell menni, nem pedig a hatalom után kell koslatni. Nem az a fontos, ki tud a másiknak parancsolni és nem olyan kincseket kell gyűjteni, amit a rozsda szétrág, hanem a jó cselekedetek kincseit – hangsúlyozta.

Kiemelte: Jézus Krisztus a világ minden problémájára megfelelő választ adott, csak ezt komolyan kell venni és meg kell élni. Szerinte ezért is nagyon fontos a húsvét, mert ez vár mindenkire.

– Vagy betegágyból vagy másképp, de mindenkinek fel kell mennie a maga golgotájára – mutatott rá. Hozzátette: biztos, hogy mindenki mellett lesznek, akik „feszítsd meg”-et kiáltanak, de reménység szerint Isten mindenki mellé fog adni vigasztaló és segítő embereket.

Mindezért tehát, ne háborúzzunk, hanem szeretetben fogjunk össze, és egymást bátorítva, vigasztalva, örömteli húsvéti ünnepet kívánva éljük az életünket

– hangsúlyozta Böjte Csaba.