Magyarok és cigányok békés együttélése mellett álltak ki Cegléden

Magyarok és cigányok békés együttélése mellett álltak ki annak a demonstrációnak a résztvevői, akik a közelmúltban Jászkarajenőn történt brutális emberkínzás miatt gyűltek össze Cegléden – közölte a Szoljon.

Nemrég kegyetlenül megkínoztak, majd a kútba hajítottak egy férfit Jászkarajenőn. Az eset miatt a férfi jogi képviseletét is ellátó Száva Vince jogvédő, az Európai Érdekvédelmi Egyesület (ÉVE) elnöke békés tüntetést hirdetett szombatra Ceglédre. A demonstrálók Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves vármegyéből és a fővárosból is érkeztek. Az eseményre nagyjából háromtucatnyian érkeztek – számolt be a portál.

Ez a mi hazánk is! Nekünk is éppen úgy honvágyunk van ide

– mondta egy Nagykátáról érkező csapat tagja. Hozzátette: ha magyarokat ért volna hasonló atrocitás, akkor is szót emelne, de most különösen, mert a cigányokat szerinte elnyomják.

Az ÉVE elnöke beszédében azt mondta: fontos küldetésük van, mégpedig hogy békét teremtsenek a „barna magyarok” és a „fehér magyarok” között.

Ez a bátrak napja, az igazak napja. Minden jogi eszközzel harcolunk a magunk védelmében, mert nem vagyunk másodrendű állampolgárok!

– jelentette ki Száva Vince. Hozzátette: szerinte a többségi társadalom jóérzésű tagjait is elborzasztotta az, ami Jászkarajenőn történt. De nemcsak Dudás Gábor (a kínzás áldozata) miatt gyűltek össze, hanem mert sok minden történt az elmúlt harminc évben, ami idáig vezetett.