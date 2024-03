Pest Rózsadombját kifosztott kifizetőhellyé tették

Zugló megállt a fejlődésben, miközben a kerület, illetve a baloldal vezetői – Horváth Csaba MSZP-s polgármestertől a testületi többséget biztosító DK-s Gyurcsány Ferencig – méregdrága budai ingatlanokban élik mindennapjaikat. Borbély Ádám, a kormánypártok kerületi polgármesterjelöltje ezzel kapcsolatban hangsúlyozza: az elmúlt 30 évben Zugló Pest Rózsadombjából lesajnált, amortizálódott és kifosztott kerületté vált.

Elsőként azt kell megállítani, hogy kifosszák Zuglót, majd pedig a felszabaduló forrásokat a kerületiek érdekében kell hasznosítani. Ezért indítottunk konzultációt Ne hagyjuk kifosztani Zuglót! címmel, amelyben igyekszünk ráirányítani a figyelmet arra, hogy miközben a kerület helyben toporog, addig vezetői luxuskörülmények között, sok száz milliós budai villákban élnek

– emelte ki lapunknak Borbély Ádám. Hozzátette: megválasztása után az első és legfontosabb intézkedése az lenne, hogy megkezdené a baloldal kifizetőhelyeként működő helyi vagyonkezelő felszámolását.

A feladatkörök többségét a polgármesteri hivatalhoz kell szervezni. A jelenlegi struktúra nem a zuglóiakat, sokkal inkább a baloldal személyes politikai, hatalmi és anyagi érdekeit szolgálja

– jelentette ki a polgármesterjelölt, hozzátéve, hogy a korrupció árnyéka vetül a zuglói baloldalra. Az elmúlt években ugyanis a zuglói baloldal prominens tagjai is korrupciós botrányba keveredtek, többek között maga Horváth Csaba, a kerület szocialista polgármestere is. A parkolási rendszerrel kapcsolatos ügy mellett azonban a kerület a közvetlenül az Európai Uniótól kapott forrásokat sem tudta hatékonyan felhasználni. Az EU bérházfejlesztésre szánt, több mint másfél milliárd forintos forrásából 800 mil­liós önrész mellett is mindössze öt új lakást tudott kialakítani a városvezetés.



Mindez annak ellenére történt, hogy a zuglói baloldal azt ígérte, hogy minden ciklusban épülni fog egy bérház, így bővítve a kerület lakásállományát. A teljes baloldal vidáman megél abból, hogy a Fideszt szidja, és egyébként semmi érdemi teljesítmény nincs mögötte

– emelte ki Borbély Ádám, aki szerint komoly problémák vannak a lakások kiosztásával is, ugyanis miközben egyre több ember, sokszor családosok várnak bérlakásokra, a kerület vezetése soron kívül adott ki ingatlant saját baloldali önkormányzati képviselőjének. Beszélhetnék a Rákos-patak-part kiépítése, a Tisza István térrel szembeni térkőtenger vagy a háziorvosi rendelők felújítása körüli visszásságokról is.

Zuglóban a sikeres urbanisztikai projektek mindegyike a kormány támogatásával valósult meg.

Jó példa a kormányzati fejlesztések hatékonyságára a Városliget fejlesztése, a Puskás Aréna zöld környezetének rendbetétele, a most épülő Bosnyák téri kormányzati negyed vagy az éppen körvonalazódó rákosrendezői beruházás is. Ezek a projektek mind jól bemutatják, hogy a kerületben kizárólag a kormányzathoz kötődő projektek tudnak megvalósulni. Mindeközben aki Zuglóban él, az a napnál is világosabban láthatja, hogy ami fejlesztés történt az elmúlt tíz évben, az úgy tűnik, mintha fájna a zuglói baloldalnak, annak ellenére, hogy ezek a projektek mindegyike később elnyeri a zuglóiak tetszését

– mondta el Borbély Ádám. Kitért arra is: ma a Városliget megújulását a zuglóiak több mint 75 százaléka pozitívan ítéli meg, de még a Puskás Aréna környezetének rendbetételét is 66 százaléknyian tartják kedvező fejleménynek. A fejlesztéseknek emellett szimbolikus jelentése is van Borbély szerint, ugyanis a Városliget fejlesztése visszaadott egy darabot abból a polgári miliőből, amelyet Zugló az elmúlt időszakban elveszített.

Zuglóban lényegi előrelépést csak a jobboldal tudott hozni az elmúlt években.

Ezzel párhuzamosan, úgy tűnik, jó biznisz a baloldali politikusoknak szidni a Fideszt, azonban ők 53 milliárdos rekord költségvetések ellenére sem tudnak semmilyen eredményt felmutatni. Ezért ki kell lépni ebből az ördögi körből, amely zsákutcába sodorta Zugló fejlődését

– emelte ki Borbély Ádám, hozzátéve, hogy a zuglói baloldal mostanra arra is képtelenné vált, hogy a saját előterjesztéseiket elfogadják. Ezzel szemben az elmúlt ciklusban a kormány támogatásának köszönhetően megújult a Szent István Zeneművészeti Szakgimnázium épülete, új épületszárnnyal gyarapodott a Mazsihisz Szeretetkórház, komoly fejlesztések történtek az Uzsoki Utcai Kórházban, az Amerikai úti idegsebészeten, valamint a kormány biztosította a forrást a háziorvosi rendelőink felújítására is.

A Fidesz politikusa rámutatott: mindeközben a fejlesztéseket mindenáron gátló zuglói baloldaliak, akik minden eszközzel hergeltek és akadályozták ezeket a fejlesztéseket, a Városligetben tartják a kerület majálisát. Ugyanígy „stadionoztak”, viszont amikor a Puskás Aréna és annak környezete megújult, a polgármester motoros versenyt indított a Puskás Aréna zöld parkjában. De ugyanez mondható el a Bosnyák térrel és nyilván Rákosrendezővel kapcsolatban is.



Borbély Ádám kijelentette: a zuglói baloldali politikusok Rákosrendező apropóján már most hergelnek, miközben az ott bérlő emberek élethelyzetét az elmúlt tíz évben meg sem próbálták javítani, fel sem merült, hogy rendezzék a lakhatásukat, inkább hagyták, hogy az ott élők méltatlan körülmények között tengessék a mindennapjaikat, jellemzően egészségre káros környezetben. Ez pedig elfogadhatatlan!