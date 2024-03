Trump győzelmét szeretnék a magyarok

A magyarok többsége Trump győzelmét tartaná jobbnak Magyarország szempontjából – derült ki a Real-PR 93. friss közvélemény-kutatásából, amely szerint a lakosság abszolút többsége, 51 százaléka szerint hazánk Trump győzelmével járna jobban az Amerikai Egyesült Államok novemberben esedékes elnökválasztásán.

Nemcsak a jobboldalon szurkolnak a volt elnöknek, de még a baloldali választók negyede, 26 százaléka is Trump sikerének szorít.

Jelen állás szerint Donald Trump és Joe Biden indulása a legvalószínűbb az USA elnöki székéért a 2024. november 5-én esedékes választásokon.

A Real-PR 93. már második alkalommal mérte fel a magyar társadalom véleményét ebben a kérdésben, és kijelenthető, hogy növekszik a feltételezhetően Trump sikeréért szorítók köre: tavaly novemberében még a felnőtt lakosság relatív többsége (47 százalék) tartotta Magyarország szempontjából jobbnak Trump visszatérését, 2024 februárjában arányuk már eléri a társadalom abszolút többségét (51 százalék).

Nem véletlen a számok alakulása, hiszen az amerikai elnök személye békeidőben is fontos igazodási pont, de a NATO legnagyobb hadseregével rendelkező államaként az orosz–ukrán konfliktus miatt napjainkban még jelentősebb, hogy ki költözhet be a választásokat követően a Fehér Házba 2025-ben. Trump lehet az első, aki úgy térhet vissza az elnöki posztra, hogy a két elnöki ciklusa között más személy is betöltötte ezt a tisztséget.

A felmérés szerint azok aránya, akik szerint Joe Biden jelenlegi elnök újraválasztása lenne jobb Magyarország szempontjából stabilan alacsony maradt: tavaly novemberben 22 százalék, míg idén februárban 23 százalék. Ezzel szemben több mint kétszer annyian tartanák lehetséges ellenfele sikerét kedvezőbbnek. A biztos szavazók körében Trump megválasztását 52 százalék tartaná jobbnak Magyarország szempontjából, ami növekedést jelent a korábbi 48 százalékhoz képest.

Ebben a körben a Joe Biden újrázását kedvezőbbnek tartók aránya 2023 novemberét követően 2024 februárjában is 25 százalék maradt, tehát a vele szimpatizálók száma ebben a körben is stagnál. A kormánypárti szavazók körében elsöprő a korábbi elnök támogatottsága, Trump visszatérése 78 százalékuk szerint jobb lenne Magyarország szempontjából. A baloldali szavazók több mint negyede tartaná Trump győzelmét kedvezőbbnek (26 százalék), míg 48 százalékuk szerint Joe Biden újabb elnöki ciklusa tenne jobbat hazánknak.

A budapesti válaszadók 32 százaléka Bident, míg 46 százalékuk Trumpot tartaná hazánk szempontjából megfelelőbb elnöknek. A vidékiek körében a Trump-szimpátia magasabb, 53 százalékuk a volt elnök, míg 20 százalékuk a jelenlegi elnök megválasztását tartaná kedvezőbbnek Magyarország szempontjából.

Világosan látszik, hogy a Trumppal szimpatizálók aránya növekszik az életkor emelkedésével: a 18-39 évesek körében 47 százalék, a középkorúak körében 49 százalék, míg a 60 év felettieknek már az 58 százaléka örülne a visszatérésének. Ezzel szemben Joe Biden hivatalban maradásának leginkább a középkorúak örülnének (25 százalék), míg a 18–39 évesek (21 százalék) és a 60 év felettiek (22 százalék) kevésbé.