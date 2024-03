Hamarosan beszédet tart Orbán Viktor

Ma tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a gazdasági évnyitó rendezvényét, amelyen elődást tart Orbán Viktor miniszterelnök. A rendezvényen felszólal Parragh Lászkó, a kamara elnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

Az évnyitó minden évben fontos rendezvénynek minősül, ahol látleletet kaphatunk a gazdaság állpotáról és a fő irányvonalakról. Orbán Viktor a tavalyi rendezvényen többek között arról beszélt, hogy a munkahelyek elsősorban a magyarokéi, és a magyar gazdaságnak elsősorban a magyar embereknek kell munkát adnia, csak utána jöhet mindenki más.

A kormányfő tavaly is egyértelműsítette, hogy Magyarország ki fog maradni az orosz–ukrán háborúból, és az érdekeit sértő szankciókat továbbra is sikeresen meg fogja vétózni.

A fentiek mellett elhangzott az is, hogy az állam képes finanszírozni a rezsicsökkentett árakat, és meg kell építeni két-három nagy teljesítményű gázerőművet. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország továbbra is a legszigorúbb biztonsági előírásokat alkalmazza a beruházások esetén. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a járműiparban technológiai változtatás történik, nekünk pedig mindenképpen meg kell tartani a járműipart, mindent itt kell gyártani.

