Újabb farkas érkezett Magyarországra, lehet, hogy itt is marad + videó

Nem különösebben zavartatta magát a nemrég Magyarországra tévedt farkas, amikor szombat reggel összefutott Gerencsér Zsolt sportvadásszal Ács környékén. Először nyulat, majd őzeket hajtott az állat, de nem volt nagyon gátlásos, állítólag még szemezett is a férfival, aki éppen bakmegfigyelésen járt az erdőben – írja a Kemma.

Éppen az egyik útról kanyarodtam rá a másik földútra. Ekkor pillantottam meg, ahogy egy nyulat hajt. Nem volt egy ijedős fajta, utána ott nézett engem ötven méterről, majd elment az erdő felé

– fogalmazott a vadász, aki beszélt arról is, hogy ezután még egyszer keresztezték egymást az útjaik, akkor csak öt méter távolságra álltak egymástól.

Hogy a farkas honnan érkezett, rejtély, Zsolt szerint lehetséges, hogy Szlovákiából, és az sem kizárt, hogy állat itt marad, ha talál magának elég élelmet, mégis úgy látja, jobb lenne, ha továbbállna.

A farkas fokozottan védett állatt, eszmei értéke 250 ezer forint.

A most Magyarországra tévedt egyed pedig bárhogy is dönt, a vadászokat megkérték, hogy vigyázzanak rá, a lakosokat meg arra, hogy zárják be a kutyáikat és ne etessék az állatot.