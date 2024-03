Újra szól a hatlövetű: jó híreket hozott Orbán Viktor + videó

– Amerikából jöttem, és jó híreket hoztam – mondta a legújabb, a TikTokra feltöltött videójában a miniszterelnök. Orbán Viktor rámutatott: komoly esély van arra, hogy Donald Trump elnök visszatér az Egyesült Államok elnöki székébe. Úgy véli, ez jó hír a magyaroknak és az egész világnak is, mert Donald Trump elhozhatja a békét.

Tehát hajrá, Magyarország, hajrá, Donald Trump!

– mondta. Az államfő felhívta a figyelmet egy másik tengeren túli magyar sikerre is: – Ismét van Oscar-díjas magyar filmesünk Mihalek Zsuzsa díszletberendező személyében.

Orbán Viktor ezután kitért az európai politikára is, ugyanis közelednek az uniós választások.

A régiek becsődöltek, nem hiszem, hogy velük ki tudnánk javítani a hibákat, döglött lóra ne verjünk patkót, válasszunk inkább új vezetőket, foglaljuk el Brüsszelt!

– mutatott rá a kormányfő. Szavai szerint vicces dolog a magyar baloldali sajtóban újra és újra Magyarország külpolitikai elszigetelődéséről olvasni. Felidézte: csak most márciusban Donald Trumppal, Vucsics szerb elnökkel, Pellegrini szlovák házelnökkel, de még Törökország elnökével is találkozott. – Áprilisban még egy fokozattal följebb kapcsoltunk – jelentette ki. Emlékeztetett a magyar válogatott sikereire is: – Törököt fogtunk, de most tényleg!

Ahogy a költő mondja, megjöttek a magyarok, nyáron pedig indul a germán portya, azt üzenjük, ideje imádkozni: Szoboszlai bombáitól ments meg, Uram, minket!

– jegyezte meg. Kitért az 1848-as forradalom kitöréséről szóló alkotásra is, amelynek kapcsán megjegyezte: