Vonzó a továbbtanulás, egyre többen jelentkeznek a harminc feletti korosztályból is egyetemekre

– Sikeres a felsőoktatás átalakítása, a felvételi sokkal vonzóbbá vált a hallgatók előtt – fogalmazott Csák János. A kulturális és innovációs miniszter a felsőoktatási felvételi jelentkezési eljárás eredményeiről kiemelte, hogy: míg 2022-ben 99 ezer fiatal jelentkezett egyetemre és főiskolára, 2023-ban 126 ezren adtak be jelentkezést, 2024-ben pedig újabb 121 ezer fő felvételizett, még annak ellenére is, hogy a felvételiző korosztály összlétszáma csökken.

Nem csak a magyaroknak, a külföldieknek is népszerűek a hazai egyetemek

– Nagyon sok fiatal van, aki tanulni akar, aki tudásra akar szert tenni. A magyar kormánynak a magyar jövő a legfontosabb, ebben pedig kulcsszerepet játszanak a felsőoktatásból kikerülő hallgatók. Az átalakítás mottója az, hogy ahol a lehetőség, legyen ott a felelősség – jelentette ki a miniszter, majd felidézte az átalakítás részleteit, mely szerint a felvételin szerezhető 500 pontból 100 pont odaítéléséről már az egyetemek dönthetnek, emellett az intézményekre bízták a felvételi tantárgyak kiválasztását és szabadon dönthetnek az emelt szintű érettségi megköveteléséről is.

– Az elmúlt másfél évben a kormány jelentős változásokat léptetett életbe az egyetemi rendszerben, megnövelve az egyetemi autonómiát. A cél az volt, hogy szélesre nyissák az ajtókat annak érdekében, hogy minél több tudásra vágyó magyar és külföldi fiatal jelentkezhessen – mondta, majd beszámolt arról is, hogy a 320 ezer, felsőoktatásban tanuló hallgató közül 43 ezren külföldiek.

– Már most olyan a reputációja a magyar felsőoktatási rendszernek, amelyik idevonzza a külföldieket. A magyar kormánynak nagy tervei vannak, mert a tudásközvetítésben is benne akar lenni a világ élvonalában – jelezte.

A miniszter sikernek nevezte azt is, hogy a 2024-es felvételin a korábbinál sokkal több fiatal választotta a pedagógusképzést, valamint tovább növekedett a vidéki egyetemekre jelentkezők száma is.

– A kormány hisz abban, hogy nem csak Budapesten van élet. A vidéki egyetemeken nőtt a minőség színvonala – vélte Csák János.

A harminc feletti korosztály is örömmel ül vissza az iskolapadba (Fotó: Pexels)

A harminc felettiek is szívesen tanulnak

Hankó Balázs felsőoktatásért, innovációért, szakképzésért és felnőttképzésért felelős államtitkár kifejtette, a rugalmasabbá vált felvételi rendszerben 17 féle kategóriában összesen 37 jogcímen szerezhető pluszpont. Tájékoztatása szerint minden ötödik jelentkező úgynevezett MTMI szakot (műszaki, természettudományi, informatikai, mérnöki képzést) választott.

Szavai szerint a pedagógusképzésre felvételizők száma pedig megduplázódott a két évvel ezelőtti adatokhoz képest, összesen 17833-an választották ezt a területet. – A robbanásszerű emelkedéshez a pedagógus béremelés mellett az is hozzájárult, hogy nemrég elindítottuk a 2-4 félév alatt elvégezhető, rövid ciklusú tanárképzést – mondta.

Az államtitkár szerint szintet lépett a magyar felsőoktatás és egyre többen tanulnak munka mellett: több mint harmincezren adtak be jelentkezést a 30 év feletti korosztályból.

Hozzátette: a magyar gazdaságnak, tudásgazdag munkaerőre van szüksége.

Elárulta, hogy a legnépszerűbb intézmény az ELTE (17080 jelentkező), a Debreceni Egyetem (9950 fő) és a Szegedi Tudományegyetem (8395 fő) lett az idei eljárásban. A legkedveltebb szakok közé pedig olyan képzések kerültek be, mint a tanító, tanár, gazdálkodási és menedzsment, jogász, óvodapedagógus, kereskedelem és marketing vagy a gépészmérnök.

– Összességében a modellváltó egyetemekre jelentkeztek a legtöbben, tízből hatan választottak ilyen intézményt – jegyezte meg Hankó Balázs.

Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettese kifejtette, megújították a felvételi rendszer informatikai hátterét is. A jelentkezés teljes folyamatát mobiltelefonra optimalizálták, emellett már szakkereső, illetve pontszámító kalkulátor is segíti a diákokat a Felvi.hu oldalon. – A felvételizők március 25-től július 10-ig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumaikat a rendszerbe, és ugyaneddig módosíthatják a megjelölt szakok sorrendjét is. A ponthatárokat várhatóan július 24-én állapítják meg, a Pont ott partit pedig idén nem a fővárosban, hanem egy vidéki helyszínen szervezik meg – jelezte az elnökhelyettes.