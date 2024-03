Elfogadhatatlan a pedagógusbérek ellen lobbizni

Nagyon fontos lenne, hogy azok a források, amelyek biztosítékai a kiszámítható pedagógus életpályának, rendelkezésre álljanak, így

nyilvánvalóan minden olyan kezdeményezést, ami ez ellen van, nem tudunk elfogadni

– reagált a Magyar Nemzetnek a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, miután egyre több ellenzéki pártról derül ki, hogy politikusaik bevalottan azért dolgoznak, hogy megfúrják a hazánknak járó uniós források kifizetését, amelyek egy jelentős részét a tanárok béremelésére fordítja a kormány.

Horváth Péter közölte, a tervezett pedagógus béremeléseknek az egyik nagy előnye pontosan az lenne, hogy kiszámítható életpályát biztosít a tanárok számára, ha ez nem teljesül, egyre kevesebben fognak jelentkezni erre a pályára, és megindulhat az elvándorlás más szakmák irányába.

Arra a kérdésre, miszerint miként lehet értékelni, hogy az elmúlt években a tanárok mellett tüntető baloldali pártok közül többen is beismerték, a háttérben gátolni próbálják az uniós források kifizetését, Horváth Péter annyit mondott: fura.

Ismert, Hajnal Miklós, a Momentum elnökségi tagja egy hete az ATV Egyenes beszéd című műsorában azzal büszkélkedett: az ő érdemük, hogy a jogállamisági eljárásokon túl most már az uniós pénzeket is megvonják Magyarországtól. – Bár máskor is voltak eljárások hazánk ellen, de azoknak ilyen súlyos következménye még akkor nem volt, mert most egy több mint másfél éves folyamat volt, amíg egyáltalán a kormány el tudta érni, hogy jöjjenek az uniós pénzek – fejtegette büszkén Hajnal.

Majd két párttársa, Donáth Anna és Cseh Katalin brüsszeli tevékenysége kapcsán hozzátette: „azt gondolom, hogy nekik abban komoly szerepük volt, hogy ez így alakult”.

A Momentum mellett Gyurcsány Ferenc is színt vallott, a DK elnöke tavaly március végén a Spirit FM Harcosok klubja című műsorában meghökkentő nyíltsággal lényegében a baloldal feladataként beszélt arról, hogy segítsenek Brüsszelnek teljesíthetetlen feltételeket kitalálni. A bukott miniszterelnök arról értekezett a műsorvezető kérdéseire, hogy az unió által feltételként szabott 27 úgynevezett mérföldkövet nem tudja teljesíteni az Orbán-kormány, mert akkor „vége lenne a NER-nek”. Majd így folytatta Gyurcsány:

„Tehát valójában az unió azt mondta, hogy akkor kaptok pénzt, ha fölszámoljátok a NER-t. Csak ez bele van öltöztetve egy ilyen jogi köntösbe".

Kerestük a Pedagógusok Szakszervezetét (PSZ), valamint a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét (PDSZ) is, hogy megtudjuk, mit gondolnak arról, hogy a hazai baloldal azon dolgozik az európai uniós színtéren, hogy a magyar emberekhez ne juthassanak el azok az eurómilliárdok, amelyek jogosan járnak Magyarországnak.

Megkeresésünkre Totyik Tamás, a PSZ alelnöke reagált, aki állítása szerint még nem halotta Hajnal Miklós beismerését. Azt mondta, hogy őt egyébként sem érdekli, hogy a pártpolitikusok mit tesznek, neki a kormánnyal dolga vitatkozni.