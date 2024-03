Azzal büszkélkedett a momentumos képviselő, hogy „Magyarországgal szemben” dolgoznak Brüsszelben

Rónai Egon is érezhette, hogy súlyos mondatok hangzottak el, mert megkérdezte: „és azt is tudja, hogy most nagyon sokan azt mondják a nézőink közül, hogy ez hazaárulás? Mert akkor ezek szerint a két EP-képviselő miatt nem jutott hozzá Magyarország az európai uniós forrásokhoz.”

Hajnal ezt hallva sem visszakozott, sőt, szerinte inkább csak a kormánypárti szavazók gondolják ezt róluk. Továbbment és a következő ciklusra szóló terveikről is beszélt: „és kétségkívül kell még eredményeket felmutatni a következő öt évben is, ezen leszünk” – mondta a momentumos elnökségi tag.

A megdöbbentő beismerésnek és programhirdetésnek voltak előzményei. 2020 őszén Donáth Anna egy vitán letagadta, hogy egyeztetett volna Magyarországról Vera Jourová uniós biztossal. A vita moderátorának kérdésére, miszerint „a Momentum egyeztetett-e Jourovával?” a képviselő azt válaszolta: „Nem egyeztetett Jourovával. Miért egyeztettünk volna?”. Hozzátette: „nem szoktam vele lefekvés előtt csacsogni arról, hogy »képzeld, Vera, már megint mi történt Magyarországon«”.

Hamar kiderült azonban az igazság. Néhány nap múlva a Hír TV hozta nyilvánosságra azt a kiszivárgott felvételt, amelyen Donáth Anna elismerte, hogy „Vera Jourovával háromnaponta beszéltem telefonon”. Donáth arról is beszélt, hogy „de rengeteg informális telefonhívás, beszélgetés történt – nemcsak velük, hanem az új Sargentinivel is, Gwendoline Delbosszal, francia képviselő a zöldektől, ő viszi tovább a magyarkérdést… és hát azt kell, hogy mondjam, hogy 90 százalékban sikeres volt az én munkám, nagyon-nagyon sok öngóltól meg tudtam őket menteni, sajnos nem mindegyiktől.”