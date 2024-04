A Mi Hazánk áll a gyermekoltás-ellenesek mozgalma mögött

Botka a Mag Népe Mozgalom Közösségi Csoport színeiben szerepel a közösségi médiában. Azonban a szoros Mi Hazánk-kapcsolatot az is mutatja, hogy Botka István 2023. november 7-én arról írt: „vasárnap a Mi Hazánk Budapesti alapszervezetének tagjai nagyon sokat segítettek a WHO demonstráció előkészületeiben, a végén nagyon sok majdnem 500 aláírást gyűjtöttek a STOP WHO! aláírásgyűjtő ívekre.”

Botka a közösségi oldalán egy bejegyzésben Szakács Árpádot is a témában érintettként jelölte meg. Szakács Dúró Dóra országgyűlési képviselő tanácsadójaként dolgozik. 2023 novemberében a Mandiner arról számolt be, hogy

„Szakács a közösségi oldalán azt írta, hogy »Magyarországon 40 féle mérget nyomnak a gyerekekbe«, míg Romániában nincsenek kötelező oltások. Szakács itt nem koronavírus-járványt megfékező oltásokra, hanem a csecsemőkorban kötelező oltásokra gondolt, mint például a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz vagy a járványos gyermekbénulás elleni.”

A lap kérdésére Kisberk Szabolcs, a Mi Hazánk szóvivője – egyebek mellett – úgy kommentálta tanácsadójuk szavait, hogy „Az pedig jogos kérdés lehet bárki részéről, hogy az Európai Unióban miért Magyarországon van a legtöbb kötelező oltás, miközben sok helyen a vakcinák választhatók”.