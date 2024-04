Különös üzenetet hagyott a balmazújvárosi családnak az ártó szellem, miután két temető mellé költöztek

Ott állt a ruhásszekrény előtt, pont ott, amiből kiestek a ruhák. Őt bámulta. Léna becsukta egy pillanatra a szemét, a szellem pedig eltűnt

– fejtegette. Aztán a szellem különös üzenetet küldött Lénának. A kislány telefonján magától bekapcsolt a You Don’t Own Me – Nem birtokolsz engem – című dal első verziója.