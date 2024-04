– A Globsec szervezet tevékenysége – amit Bajnai Gordon korábbi szocialista miniszterelnök neve fémjelez – szuverenitásvédelmi kérdéseket vet fel – fogalmazott ifj. Lomnici Zoltán a Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány sajtótájékoztatóján. A CÖF-CÖKA szóvivője hangsúlyozta, hogy álláspontjuk szerint botrány a kémszervezetek civil köntösbe öltöztetett jelenléte Magyarországon. Mint mondta, ez a probléma nem csak titkosszolgálati, hanem civil kérdés is.

– Magukat civilnek mondó szervezetek színtiszta kémtevékenységet folytatnak hazánkban és együttműködnek külföldi titkosszolgálatokkal

– húzta alá ifj. Lomnici.

Felhívta a figyelmet, hogy a szuverenista civil szervezeteknek feladata ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, így az elkövetkezendőkben ki fogják vizsgálni a Globsec tevékenységét. A CÖF-CÖKA korábbi vizsgálata kapcsán, ami az Átlátszóra terjedt ki, a szóvivő feltette a kérdést, hogy ha a közérdekű adatigénylés nem támadás, akkor a tevékenységének a feltárása miért minősül támadásnak. – Ha tiszta, igaz ügyet szolgálna az Átlátszó, akkor nem jelent volna meg pánik az Átlátszó körében azzal kapcsolatban, hogy foglalkozni akarnak a tevékenységével – tette hozzá.

Tordai Máté, a CÖF-CÖKA szakkoordinátora elmondta, hogy értékelték az Átlátszóhoz eljuttatott közérdekű kérdéseikre érkező válaszokat, amelyekben elismerték, hogy átadják nemzetközi civil szervezetek részére a tevékenységével összefüggő információkat. A CÖF-CÖKA részére az Átlátszó jelezte, hogy idén is külföldről érkező pénzekből kívánják finanszírozni az oknyomozó tevékenységüket. A szakkoordinátor elárulta, hogy a közelgő önkormányzati és európai parlamenti választás napjáig további pénzek érkezhetnek külföldről az oknyomozó portálhoz.

– A beérkező válaszok igazolják munakcsoportunk tevékenységének a fontosságát, valamint további kérdéseket is felvetnek, amikről hivatalosan tájékoztatni fogjuk a Szuverenitásvédelmi Hivatalt

– húzta alá Tordai Máté.

Mint mondta, a következő szervezet, amit a CÖF-CÖKA civil szakértői fóruma vizsgált, a K-Monitor Közhasznú Egyesület. Jelezte, hogy a 2021-es és a 2022-es pénzügyi beszámolók szerint különböző nemzetközi szervezetek több, mint 250 millió forinttal támogatták a K-Monitor tevékenységét. Kiemelte, hogy a támogatók között volt Soros György alapítványa, az Open Society Foundations (OSF), valamint a baloldal 2022-es kampányfinanszírozási botrányában főszerepet vállaló Action for Democracy (A4D) szervezettel kapcsolatba hozható, CIA-közeli amerikai alapítvány, a National Endowment for Democracy (NED) is.

– A K-Monitor tevékenysége kapcsán is joggal merül fel, hogy idegen érdekek mentén folytatja-e a tevékenységét, ezért a CÖF-CÖKA a szervezet számára eljuttatta kérdéseit

– ismertette Tordai Máté.

Többek között arra vonatkoznak a kérdések, hogy a K-Monitor végzett-e már oknyomozó munkát külföldi forrásból, magyar szervezetekkel szemben, valamint megosztanak-e magyarországi adatokat külföldi szervezetekkel, illetve mekkora külföldi forrás érkezett a szervezethez 2023-ban és érkezhetnek-e források az idei választásokig.

– Szellemi honvédőink javasolták, hogy az Átlátszó Ki mit tud? nevű projektje kapcsán a CÖF-CÖKA hozzon létre egy NGO-lokátort – erről már Csizmadia László, a CÖF-CÖKA elnöke beszélt a sajtótájékoztatón. Jelezte, hogy az Átlátszó honlapján megjelent, hogy több mint 24 ezer adatigénylést valósítottak meg.

– Az adatkikérés eredményességét vitatjuk és megállapítjuk, hogy azok legtöbbször ellenzéki pártérdekeket szolgálnak

– tette hozzá.

Borítókép: ifj. Lomnici Zoltán (Fotó: Bach Máté)